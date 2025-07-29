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    北捷文湖線又出包！議員批搭捷運「像抽一番賞」 籲府級檢討

    捷運文湖線故障率高。（資料照）

    捷運文湖線故障率高。（資料照）

    2025/07/29 10:17

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運文湖線今（29日）上午發生列車異常警訊事故，北捷緊急安排大直站至松山機場站執行列車單線雙向運行，並檢修事故列車。台北市議員陳宥丞批，2015年來文湖線占北捷故障停駛記錄近4分之1，北市府必須即刻啟動府級檢討，找出異常故障率高的真正原因。

    陳宥丞臉書發文表示，今早文湖線再次停駛、停電，他第一時間通報捷運局立刻處置，確保乘客安全及通行無虞，另提供延遲證明及補償方案，但最重要的是，北市府必須即刻啟動府級檢討，別再用新聞稿和號誌異常搪塞，應追根究底以科學方法找出異常故障率高的真正原因。

    他指出，台北捷運自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄共超過800次，當中文湖線就占了近200次。而內湖作為台北市的重要商業與科技中心，公共運輸系統又如此不穩定，將會為許多市民的日常通勤帶來嚴重影響，甚至會使私人運具的數量增加，讓本來已經壅塞的交通情況更加惡化。

    他說，早已要求市府應有彈性的運輸系統和支援措施，在發生極端氣候事件影響公共運輸系統運行時，可以及時發揮作用，確保民眾的出行不受阻礙。今天還有民眾向他表達，「為什麼我們內湖人像交通運輸的次等公民？」這句話很沈重！也很無奈！請市府立刻啟動調查小組，並且於1個月內邀集府外專家學者共同檢視，面對問題、解決問題！別再讓搭乘捷運跟抽一番賞一樣，每天有不同的驚嚇，也還給內湖人安全無虞的通勤權利。

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