首屆台灣盃火箭競賽屏東登場 地主唯一屏科實中隊伍成功升空

屏科實中的火箭成功升空。（屏科實中提供）

2025/07/29 09:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕首屆台灣盃火箭競賽上週末順利落幕，其中屏東在地唯一的隊伍「RBS」國立屏科實驗高級中等學校（簡稱屏科實中），也是賽事中唯一全高一生的隊伍，最後雖未獲前3名，但所獲「最佳創意飛行獎」的大獎，為積極發展航太科技，屏科實中找上縣內少見有飛彈、火箭發射資歷的屏東科技大學教授徐子圭指導，徐子圭說，有了這次經驗，明年才高二的學子，除成績可望再上一層樓，也盼能帶動屏東整體的火箭科技普及化。

由國家太空中心（TASA）與屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，唯一的地主隊屏科實中，獲得「最佳創意飛行獎」，徐子圭說，科研火箭發射場及國家發射場分在牡丹旭海及滿州九棚，雖然距離屏東各大學或高中仍稍遠，但對屏科園區的航太主軸而言，可以發射已是極佳的優勢，屏科實中找上他指導，就是希望能從火箭科學開始，於高中階段就為整體的航太主軸發展投注更多心力。

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徐子圭說，這15名高一的學子，也是整場比賽唯一純高一生的隊伍，整個火箭除了大會提供的固態燃料系統，全是這群高一生親手打造，也緊鑼密鼓的參與專題，還到TASA受訓，最後成功發射升空，實在非常難得，有了經驗，明年可望成績能更上一層樓。

屏科實中則指出，這群學生經過上學期的科普課程後，下學期在獲知有這項比賽後，有興趣的15位學生出來組隊，由於事前都只能模擬，無法試射，因此都相當的緊張，但在眾人分工合作的合力下，終於讓火箭發射出去，所有人都很有成就感，台灣盃為高中學子創造師長年輕時想都不敢想的科研環境，期許他們下一屆的成績會更好。

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