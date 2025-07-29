頭份國小活動中心空調停用3年 苗縣府會勘盡速改善

頭份國小學生活動中心的空調設備已停用3年；活動中心於炎熱夏季，成了「烤箱」。（圖由沈發惠國會辦公室提供）

2025/07/29 09:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份國小學生活動中心的空調設備因老舊年限屆期，已停用3年；活動中心於炎熱夏季，宛如「烤箱」。經立委沈發惠國會辦公室邀教育部國教署、苗栗縣政府教育處等官員會勘，決議由國教署盤點汛期節餘款協助及縣府配合改善，盼儘速讓師生能在有空調的場域活動。

頭份國民小學是縣內日治時期設立的百年老校之一。目前全校33班、師生近1000人。學生活動中心是配合1988年台灣區運動會體操競賽，所建立的比賽場館。

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活動中心的空調設備及管線使用了25年，雖校方努力維修，但設備已經達到年限不堪使用，於2023年起停用，夏天學校的大型活動幾乎已經無法在活動中心進行連2年畢業典禮也只能借用校外場地辦理。今年6月30日的休業式，雖於1個小時內結束，但師生皆汗流浹背。

沈發惠國會辦公室接獲陳情，指派辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕，與國教署、縣府教育處、校長李豪朕、家長會、頭份市民代表一同現勘。眾人會勘過程如同在一的大烤箱進行，明顯感受到師生上課教學及活動的不便。

陳詩弦表示，頭份國小空調設備已停用3年，影響正常體育教學、團體活動，校方提出改善所需經費約290萬元，決議由國教署盤點汛期節餘款協助及縣府配合改善，沈委員也會持續追蹤爭取。

沈發惠國會辦公室邀教育部國教署、縣府教育處，與校長李豪朕、家長會、頭份市民代表一同現勘。（圖由沈發惠國會辦公室提供）

會勘決議由國教署盤點汛期節餘款協助及縣府配合改善，盼儘速讓師生能在有空調的場域活動。（圖由沈發惠國會辦公室提供）

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