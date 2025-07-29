豐原區公所客語認證課程 17員工AII PASS

豐原區公所參加客語認證班的員工，全數通過客語初級認證。（圖由市府提供）

2025/07/29 09:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客家事務委員會為強化市民客語能力與日常對話技巧，每年補助客語薪傳師開設客語認證課程，協助民眾系統化學習，豐原區公所17名員工3月起利用每週三上午上課，連續上12堂，在薪傳師蔡兆程教學下，全員通過客語認證，創下百分之百通過率的優異成績。

市府客委會指出，蔡兆程除了在豐原區公所開設客語認證班成效亮眼外，也在東勢區地政事務所及地方稅務分局開辦客語課程，深受好評。

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市府為鼓勵市民積極投入客語學習與認證考試，通過客語能力認證的學員，可申請獎勵金，初級可獲500元、中級1000元、中高級2000元、高級3000元；今年度客家委員會更送1000元客家幣，以提升學習誘因與參與意願，期盼更多民眾一同投入客語推廣行列。

今年暑假，市府客委會並積極辦理多項客語文化活動，包括客語演講朗讀比賽、講故事比賽，以及在山城客庄傳習中心推動「後生客語主播營」、「客語讀書會」、「客家大使館」、「客語世界咖啡館」與「客家師傅話」等課程，拓展青年世代的學習平台。同時，客語也納入長照人員在職訓練課程中，期盼透過實務應用，讓客語融入生活，拉近長輩與服務人員的距離。

此外，市府客委會也於東勢、新社區公所設置客語法律諮詢服務據點，提供民眾語言溝通協助，擴展客語應用範圍，讓客語在公共服務場域中發揮更大效益。

市府客委會主委江俊龍表示，未來將持續整合客家相關資源，協助各機關與社區開班授課，擴大學習參與，並共同推動客語復振，讓客家文化在地生根、代代傳承。有興趣學習客語的民眾，可在「哈客網路學院」網頁查詢各項課程資訊並報名。

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