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    外海雷雨移入時間曝光 高雄雨勢將變大

    正義公園滯洪池雖未完工，已經派上用場，發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

    正義公園滯洪池雖未完工，已經派上用場，發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/29 09:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今持續降雨，現有一大片雷雨卡在外海，預估今天上半天移入，平地雨勢將變大，下午往山區移動雨勢加劇；今晚到明天清晨將有另一波雷雨帶來降雨，民眾切勿掉以輕心。

    西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄今持續降雨，目前24小時累積雨量以大寮區185毫米最多；28至29日清晨5時累積雨量，以桃源區寶山225毫米最大。

    氣象署今對高雄發布大豪雨特報，有局部豪雨或大豪雨，現有一大片雷雨卡在外海，高雄氣象站表示，高雄白天吹海風，大片雷雨將逐漸往內陸移動，預估今天上半天移入，平地雨勢將變大，下午2時過後，逐漸往山區移動，雨勢也將加劇。

    此外，今晚到明天清晨將有另一波雷雨，也將帶來降雨，對高雄造成影響，民眾不可掉以輕心，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

    值得一提的是，高雄昨一夜大雷雨，25座滯洪池發揮功能，另外，鳳山建國路與三民區九如一路交界處正義公園滯洪池雖未完工，已經派上用場，發揮滯洪功能。

    正義公園滯洪池雖未完工，已經派上用場，發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

    正義公園滯洪池雖未完工，已經派上用場，發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今持續降雨。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今持續降雨。（記者陳文嬋攝）

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