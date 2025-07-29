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    列車卡大直-松山機場間隧道 台北捷運文湖線月台人潮爆

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

    2025/07/29 09:03

    首次上稿 09:03
    更新時間 09:33

    〔記者甘孟霖／台北報導〕通勤族注意！台北捷運今（29）日上午有列車卡在大直-松山機場間隧道內，導致大直站與動物園站間列車停靠、候車時間都增加，劍南路站到中山國中站間平均班距10分鐘，北捷呼籲乘客提前出發、預留時間，但多數通勤族都被卡在路上，沿線各站都被通勤人潮塞爆。

    台北捷運發布訊息指出，文湖線列車大直站往動物園站因列車發生告警訊息，影響運行，停靠及候車時間將增加，建議旅客提前15分鐘出發，若趕時間，請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘。

    北捷表示，上午8點3分文湖線大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，行控中心安排大直站至松山機場站執行列車單線雙向運行，並啟動劍南路站至中山國中站公車接駁。

    北捷說，文湖線列車停靠及候車時間將增加，建議旅客將通勤時間提前15分鐘，趕時間的旅客，請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。不便之處敬請見諒。

    社群平台上也有許多網友貼出文湖線車站塞爆，以及因捷運停駛只得一群人走在鐵軌上。

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，車站人潮塞爆。（本報記者攝）

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，車站人潮塞爆。（本報記者攝）

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