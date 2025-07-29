114學年度大學分科測驗考試 今日上午9時查成績

114學年度大學分科測驗考試，今日上午9時可查成績，之後學子可依據分數選擇心中理想志願。（資料照）

2025/07/29 08:43

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕114學年度大學分科測驗考試成績將於今（29）日上午9時開放查詢，全國3.9萬名考生迎接結果。

大考中心說明，為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁今日上午8時30分至下午13時更換為「簡易版」，上午9時起，考生即可至大考中心網站分科測驗之「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績，查詢服務開放至114年8月31日止。

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大考中心表示，考生報名資料「聯絡電話」如有填寫行動電話號碼者，將會收到0911-511-467 手機號碼發送的通知成績簡訊，如所填行動電話號碼已設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

此外，大考中心網站將公布原始總分與級分對照表，以及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準。另，於114學年度分科測驗相關統計資料說明會結束後，公布各科級分人數百分比累計表、到考分科測驗任一考科之所有考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

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