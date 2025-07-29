台南豪雨！災防中心提升一級開設 黃偉哲：比照防颱應變

台南市長黃偉哲（後右二），於二十八日晚間在災害應中心開會強調此次豪雨防災規格比照防颱應變。（台南市府提供）

2025/07/29 08:27

〔記者王俊忠／台南報導〕受到西南氣流及低壓帶影響，氣象署持續發布豪雨特報，台南市政府因應豪大雨來襲，已在昨晚宣布今（29）日停班停課，並於昨晚9點將災害應變中心提升為一級開設。市長黃偉哲於昨晚10點主持工作會議，整合各項防救災資源，防災規格比照防颱應變標準。

黃偉哲表示，市府已針對可能受影響區域完成人員撤離準備，並確保物資供應無虞，全市抽水機維持100%妥善率，排水系統、防水閘門等設施皆完成檢查並保持運作狀態。針對弱勢族群與行動不便者，也已部署收容與撤離計畫，必要時立即啟動。此次西南氣流造成的強降雨，防災規格絕不鬆懈，期盼市民與南台灣地區能平安度過。

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針對28日南市後壁區傳出淹水情形，黃偉哲一早排開原定行程，第一時間赴現場了解災情，並將災防中心提升到二級開設，責成市府相關局處全力救災、處置。黃偉哲指出，據氣象署預報，原未顯示後壁區有強降雨情形，市府於災情發生當下即刻啟動應變，務求將災害影響降至最低。

災防中心表示，迄28日下午6時，全市累計完成10區299人預防性疏散，並於7區安置收容50人，其餘249人採依親安置。後壁區1家老人福利、2家身心障礙福利機構回報無淹水，所有人員均安。

此次豪雨期間列管預警性封橋共24座，分布於40個行政區，大多為過水橋型式，已納入即時監控。全市原有8處一般性封路，迄28日下午6時後，後壁區積水狀況陸續緩解，目前仍有5處一般性封路管制交通；另預警性封路部分，剩新市區1處持續封閉，其餘恢復通行。

台南市府災害應變中心於二十八日晚間九點對於七二八豪雨防救災一級開設。（台南市府提供）

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