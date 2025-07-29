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    嘉義縣今天停班停課！翁章梁臉書蜂擁留言 大讚「最帥縣長」

    翁章梁昨晚7點35分在臉書宣布嘉義縣28日停班課，許多網友紛紛湧入翁的臉書大讚「最帥的縣長」。（資料照）

    翁章梁昨晚7點35分在臉書宣布嘉義縣28日停班課，許多網友紛紛湧入翁的臉書大讚「最帥的縣長」。（資料照）

    2025/07/29 07:49

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於西南氣流及第8號颱風「竹節草」的外圍環流影響，今日（28日）各地天氣不穩。中南部各縣市更是從昨天凌晨起就降下劇烈雨勢，嘉義縣長翁章梁昨晚7點35分在臉書發文宣布嘉義縣全縣今天停班停課，許多網友紛紛湧入留言大讚「最帥的縣長」。

    嘉義縣從昨日凌晨就遭遇劇烈雨勢，縣長翁章梁上午7點50分左右緊急宣布27日停班課，不過許多民眾已在通勤途中，突如其來的停班課消息引發網友不滿，紛紛湧入翁章梁的臉書貼文中留言批評，稱翁章梁「太晚宣布」。

    不過翁章梁昨晚7點35分就提前在臉書宣布嘉義縣28日停班課，許多網友湧入翁章梁臉書貼文底下留言：「五星縣長，你挽回我今日的心，聽我說謝謝你。」、「有肩膀負擔的好縣長！」、「章梁，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。」、「謝謝縣長！縣長好帥！」、「縣長是我見過最帥的男人了」

    翁章梁昨晚的停班課貼文留言區一片讚美，和昨日清晨的貼文充滿批評的留言截然不同。此外，今日停班課縣市為嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，嘉義市今日仍正常上班上課，引此也有許多網友在翁章梁昨晚的停班課貼文底下留言「歡迎來當嘉義市長」。

    翁章梁昨晚在臉書宣布嘉義縣今日停班課後，許多網友湧入翁章梁臉書貼文底下留言稱讚。（圖擷取自翁章梁臉書粉絲專頁）

    翁章梁昨晚在臉書宣布嘉義縣今日停班課後，許多網友湧入翁章梁臉書貼文底下留言稱讚。（圖擷取自翁章梁臉書粉絲專頁）

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