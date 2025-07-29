西南氣流來襲南部拉警報 慎防致災降雨、淹水 專家估一路下到下週一

氣象專家指出，受颱風外圍環流及西南風增強影響，各地天氣不穩，今晨北北基桃竹地區有較強對流移入，南部地區更須慎防致災性雨量。專家預估，這波降雨將一路持續到下週一，預估屆時才會趨緩。（圖擷自氣象署）

2025/07/29 09:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受颱風外圍環流及西南風增強影響，各地天氣不穩，今晨北北基桃竹地區有較強對流移入，南部地區更須慎防致災性雨量。專家預估，這波降雨將一路持續到下週一，預估屆時才會趨緩，明後天隨著颱風逐漸來到華東陸地，西南氣流的風速可能變得更強，顯著降雨範圍將擴及到中彰投。至於週五到週末，西南氣流持續影響，中南部仍須注意明顯降雨。

氣象粉專「用事實說颱風」昨晚就曾發文提醒，氣象署於晚間上修預測雨量，嘉義以南也已宣布停班停課，這樣的雨量不管在哪裡都是「致災性的」，請大家不要掉以輕心。今晨也發文指出，包含雲嘉南高屏等縣市的雨勢今日仍將持續，請慎防淹水災情。

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「用事實說颱風」也提醒，今晨有較強對流移入北北基桃竹地區，截至5點台北市北投時雨量已突破35mm（根據氣象署觀測凌晨4點至5點間關渡站時雨量達53.5毫米），容易造成部分低窪地區淹水，預估雨勢將持續到7點，提醒上班上課民眾注意安全。

「天氣職人-吳聖宇」也發文提醒，南北兩部分的降雨回波，北台灣的回波來自竹節草颱風的外圍環流、北風到西北風所帶來，南部近海的回波則是來自偏西到西南風近岸後減速輻合的水氣所形成，正在各自為南北帶來降雨。

「天氣職人-吳聖宇」指出，這顯示台灣附近仍然具有南北風交會的情況，預報資料大多認為昨晚起到今日上午這段期間西南風有增強的趨勢，且可能逐漸來到西南氣流的強度，再加上北風南下交會，有可能在中南部近海建立明顯的輻合降雨帶，然後再移入沿岸陸地。在南部近海的降雨回波可能就是一個開始，後續隨著南北風交會更加明顯，降雨帶的規模有擴大、並且更加組織化的機會，移入陸地也就會造成顯著的降雨。

「天氣職人-吳聖宇」表示，氣象署的定量降雨將今晚嘉義以南地區的雨量報得非常大，即使到今天白天的雨量也沒有小太多，降雨熱區一開始會比較偏向平原，之後則是有往山區移動的趨勢。

「天氣職人-吳聖宇」提到，更值得注意的是，今晚開始一直到週三、週四，隨著竹節草颱風逐漸來到華東陸地並且轉北移動之後，西南氣流的風速可能變得更強，而且強風軸往北拉，不只南部的雨勢仍然很大，中部的中彰投一帶也要開始注意較為顯著的雨勢。

至於週五到週末，西南氣流強風軸可能還會持續在台灣附近，風速有稍微減弱一些，但是中南部地區還是要持續注意比較明顯的降雨現象。真正降雨要趨緩可能要等到下週一，西南風的強風軸隨著太平洋高壓逐漸伸入日本以南、琉球以東海面而有往南、往西調整的趨勢，降雨才會趨緩下來。預估下週二之後高壓將有繼續西伸增強的預測，大概才有機會真正結束這一輪異常活躍的季風低壓槽活動，台灣的天氣也才有可能回到比較典型的夏季山區午後局部雷雨的天氣型態。

氣象粉專指出，今晨有較強對流移入北北基桃竹地區，截至5點台北市北投時雨量已突破35mm。後續根據氣象署觀測，凌晨4點至5點間關渡站時雨量達53.5毫米。（圖擷自氣象署）

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