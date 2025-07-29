07/29 各報重點新聞一覽

監察院昨召開記者會，說明新竹縣政府辦理竹北市莊敬六街「豐采520」建案，監察院針對建案審議與監督提案糾正。（記者羅沛德攝）

2025/07/29 06:45

自由時報

自由日日Shoot》天坑建案 監院糾正竹縣府 回饋金被低估7.88倍 建商2.5億一毛沒付

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案因「天坑」事件，縣長楊文科等縣府官員相繼被檢方起訴，監委施錦芳、紀惠容昨召開記者會公布調查報告，並宣布已在本月三日通過提案糾正新竹縣府。監委表示，該案除了在施工管理、公安維護有瑕疵，其建照變更審核、回饋金機制難脫為業者量身訂造之嫌，待司法釐清相關人等責任後，再思考彈劾失職人員。

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普發萬元現金 政院決定不覆議

大罷免慘敗，「普發現金」議題被認為是影響因素之一。由於卅一日是行政院覆議最後期限，據了解，考量八月廿三日還有七席國民黨立委罷免案與重啟核三公投案，行政院長卓榮泰已決定不提覆議；至於後續是否聲請釋憲及編列預算，目前暫時不會定案。

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利用網路電話交換機 亂槍打鳥行騙 警掃盪詐團 破130據點、逮105嫌

詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，從境外撥打網路電話至境內轉接後，再以未顯示號碼的市話撥打給民眾，以亂槍打鳥行騙，刑事警察局本月九日執行淨話專案掃蕩，成功通報斷話市話門號二五三六門，查獲話務轉接據點一百卅處、查扣電信設備二一一台，拘捕一○五名嫌犯。

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聯合報

美憂過境打亂與中談判 賴總統出訪巴國生變

大罷免大失敗，身兼民進黨主席的賴清德總統尚未表態負起責任，卻已內外交迫。彭博社廿八日引述幾名知情人士報導，美國川普政府正討論是否允許賴清德總統下周按計畫過境美國，憂心此事可能打亂美國與中國大陸的貿易談判，以及川普與中國國家主席習近平的潛在峰會。

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美歐敲定15%關稅協議 川普：未達協議國家稅率15%到20%

美國總統川普廿七日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵百分之十五關稅，比他之前威脅的百分之卅砍半，歐盟同意購買價值七千五百億美元的美國能源產品，並額外投資美國六千億美元，還將採購數千億美元的軍備。

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中國時報

美態度曖昧 賴清德出訪生變

美媒28日引述知情人士報導，川普政府內部正在爭辯，是否允許賴清德總統下周出訪中南美時過境美國，因為擔心此事可能打亂美中貿易談判，以及川普總統正尋求與中國國家主席習近平舉行的峰會。因此，直到上周稍晚，台灣仍未能獲得美方對賴過境美國開綠燈，令出訪計畫陷入混亂。總統府發言人郭雅慧昨晚則回應表示，考量近日南部風災災後復原、美台對等關稅及區域情勢等因素，「總統近期暫無海外訪問之安排」。

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歐盟砸40兆 換取輸美關稅降至15％

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩27日宣布達成協議，根據這項貿易協議框架，歐盟大多數銷美貨品將適用15％基準關稅。川普表示，歐盟同意向美國購買7500億美元、約新台幣22兆元的能源產品，並向美國採購美製軍事裝備，以及對美投資6000億美元，比日本的金額還高，相當於新台幣18兆元。

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據了解，考量八月廿三日還有立委罷免案與重啟核三公投案，行政院長卓榮泰已決定不針對普發現金提覆議。（資料照）

詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，刑事局查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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