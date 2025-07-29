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    雷暴雨今早移入高屏！氣象粉專：週五前都有劇烈降雨

    氣象粉專颱風論壇今天凌晨分享氣象署雷達回波圖表示，雷暴雨卡在外海，今天白天將移入高屏陸地。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    氣象粉專颱風論壇今天凌晨分享氣象署雷達回波圖表示，雷暴雨卡在外海，今天白天將移入高屏陸地。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    2025/07/29 07:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，各地天氣相當不穩定，南台灣降雨明顯。氣象粉專、專家紛紛表示，雷暴雨卡在外海，今天（29日）白天將移入高屏陸地；且由於環境「西南風」開始增強，有逐漸來到「西南氣流」的強度趨勢。

    中央氣象署表示，今天西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，台灣中南部地區有陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；北部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部大雨發生機率。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天凌晨5時許分享氣象署雷達回波圖表示，離岸風（陸風＋陸地降雨外流）明顯，因此西南氣流伴隨的雷暴雨卡在南部外海。

    颱風論壇稱，但凌晨以後，離岸風將減弱，同時西南氣流也將增強，因此雷暴雨將在早上開始移入高雄屏東。台南以北也可能受到波及，但以陰天、有時短暫雨為主。北部現在有一陣大雨，但會很快轉小。

    氣象粉專「林老師氣象站」今天凌晨4時許也指出，昨（28日）晚起，由於環境「西南風」開始增強，並有逐漸來到「西南氣流」的強度趨勢；再加上竹節草颱風外圍環流的加入，引進更多西北風南下，與當時環境的「西南氣流」交會，在中南部近海產生更多的輻合降雨帶，隨後再循環境氣流風場的傳送，移入沿岸陸地，導致中南部地區持續、集中且顯著的降雨。

    林老師續稱，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，目前評估，降雨短時間還不會停止，至週五（8月1日）前，都是劇烈降雨的高風險時期，請特別注意加強防範。

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