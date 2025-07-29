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    4縣市放假！豪雨持續 7/29停班停課一次看

    2025/07/29 06:41
    中南部持續暴雨成災，今天仍有部分縣市停班停課。（資料照，記者方賓照攝）

    中南部持續暴雨成災，今天仍有部分縣市停班停課。（資料照，記者方賓照攝）

    〔即時新聞／綜合報導〕西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，中央氣象署表示，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，可能伴隨之雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，山區應留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水情形。本報在此為讀者整理今天（29日）是否放假相關資訊一覽。

    台北市

    7/29正常上班、上課

    新北市

    7/29正常上班、上課

    基隆市

    7/29正常上班、上課

    桃園市

    7/29正常上班、上課

    新竹市

    7/29正常上班、上課

    新竹縣

    7/29正常上班、上課

    苗栗縣

    7/29正常上班、上課

    台中市

    7/29正常上班、上課

    南投縣

    7/29正常上班、上課

    彰化縣

    7/29正常上班、上課
    受到低壓帶和西南風影響，朴子市積淹水嚴重。（資料照）

    受到低壓帶和西南風影響，朴子市積淹水嚴重。（資料照）

    雲林縣

    7/29正常上班、上課

    嘉義縣

    7/29停止上班、停止上課

    嘉義市

    7/29正常上班、上課

    台南市

    7/29停止上班、停止上課

    高雄市

    7/29停止上班、停止上課

    屏東縣

    7/29停止上班、停止上課

    宜蘭縣

    7/29正常上班、上課

    花蓮縣

    7/29正常上班、上課

    台東縣

    7/29正常上班、上課

    澎湖縣

    7/29正常上班、上課

    金門縣

    7/29正常上班、上課

    連江縣

    7/29正常上班、上課
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