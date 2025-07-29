4縣市放假！豪雨持續 7/29停班停課一次看

2025/07/29 06:41

中南部持續暴雨成災，今天仍有部分縣市停班停課。（資料照，記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，中央氣象署表示，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，可能伴隨之雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，山區應留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水情形。本報在此為讀者整理今天（29日）是否放假相關資訊一覽。

台北市

7/29正常上班、上課

新北市

7/29正常上班、上課

基隆市

7/29正常上班、上課

桃園市

7/29正常上班、上課

新竹市

7/29正常上班、上課

新竹縣

7/29正常上班、上課

苗栗縣

7/29正常上班、上課

台中市

7/29正常上班、上課

南投縣

7/29正常上班、上課

彰化縣

7/29正常上班、上課

受到低壓帶和西南風影響，朴子市積淹水嚴重。（資料照）

雲林縣

7/29正常上班、上課

嘉義縣

7/29停止上班、停止上課

嘉義市

7/29正常上班、上課

台南市

7/29停止上班、停止上課

高雄市

7/29停止上班、停止上課

屏東縣

7/29停止上班、停止上課

宜蘭縣

7/29正常上班、上課

花蓮縣

7/29正常上班、上課

台東縣

7/29正常上班、上課

澎湖縣

7/29正常上班、上課

金門縣

7/29正常上班、上課

連江縣

7/29正常上班、上課

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