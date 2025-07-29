4縣市放假！豪雨持續 7/29停班停課一次看
2025/07/29 06:41免費訂閱《自由體育》電子報
中南部持續暴雨成災，今天仍有部分縣市停班停課。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，中央氣象署表示，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，可能伴隨之雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，山區應留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水情形。本報在此為讀者整理今天（29日）是否放假相關資訊一覽。
台北市7/29正常上班、上課
新北市7/29正常上班、上課
基隆市7/29正常上班、上課
桃園市7/29正常上班、上課
新竹市7/29正常上班、上課
新竹縣7/29正常上班、上課
苗栗縣7/29正常上班、上課
台中市7/29正常上班、上課
南投縣7/29正常上班、上課
彰化縣7/29正常上班、上課
受到低壓帶和西南風影響，朴子市積淹水嚴重。（資料照）
雲林縣7/29正常上班、上課
嘉義縣7/29停止上班、停止上課
嘉義市7/29正常上班、上課
台南市7/29停止上班、停止上課
高雄市7/29停止上班、停止上課
屏東縣7/29停止上班、停止上課
宜蘭縣7/29正常上班、上課
花蓮縣7/29正常上班、上課
台東縣7/29正常上班、上課
澎湖縣7/29正常上班、上課
金門縣7/29正常上班、上課
連江縣7/29正常上班、上課
熱門賽事、球星動態不漏接