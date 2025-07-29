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    從南到北都警戒！16縣市豪大雨特報 南高屏慎防「大豪雨」

    今日（29日）受到西南氣流及第8號颱風「竹節草」的外圍環流影響，各地天氣不穩。（資料照）

    今日（29日）受到西南氣流及第8號颱風「竹節草」的外圍環流影響，各地天氣不穩。（資料照）

    2025/07/29 06:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（29日）受到西南氣流及第8號颱風「竹節草」的外圍環流影響，各地天氣不穩，氣象署今晨5點40分針對全台16縣市發布豪大雨特報。

    氣象署指出，今日中南部地區降雨相當明顯，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其南部地區及中部山區有機會出現局部豪雨等級以上降雨。北部及東半部地區及澎、金、馬也有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部大雨發生。

    豪大雨特報範圍遍及16縣市，台南市、屏東縣、高雄市要特別慎防「大豪雨」；嘉義縣、嘉義市、台東縣山區、澎湖縣則要注意豪雨；台北市、新北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、彰化縣、雲林縣及台東縣平地地區要留意大雨。

    氣溫方面，南部及花東高溫為30、31度，中部以北及宜蘭高溫為32、33度，各地低溫約為25至27度，澎湖26至30度，金門27至32度，馬祖27至31度。空氣品質部分，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級。

    週三（30日）受到西南氣流及颱風「竹節草」的外圍環流影響，位於迎風面的中南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，尤其中部山區及南部地區有局部豪雨等級以上降雨，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。北部27至35度，中部25至32度，南部26至29度，東半部26至33度。

    週四（31日）、週五（8月1日）台灣受到西南風影響，水氣仍多，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，其他地區為多雲。北部27至35度，中部25至33度，南部26至31度，東半部26至32度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 33 26 ~ 32 26 ~ 30 26 ~ 31

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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