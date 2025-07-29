高雄今捷運、輕軌調整班距 YouBike停止營運

高雄市今天恐出現致災性降雨，大眾交通運輸做調整。（記者李惠洲攝）

2025/07/29 06:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（29日）受西南氣流影響，恐出現致災性降雨而停班停課1天，公車將採豪雨班表，捷運、輕軌調整班距，YouBike則是全面停止營運。

高雄市公車今日上午8點至下午7點採豪雨班表行駛，各路線視行經道路狀況停駛，山區及觀光公車路線、公車式小黃全面停駛，乘車前可電洽公車路線業者或查詢「高雄iBus+公車動態系統」。

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捷運、輕軌正常運行，捷運白日班距15分、深夜班距20分1班，視天候情況調整營運模式；輕軌於中午12點前班距20分，12:00後另行公告。

渡輪旗津-鼓山、前鎮-中洲航線正常開航，並將視天候狀況隨時調整營運；棧貳庫-旗津航線全日停航。YouBike全面停止營運，恢復營運時間將視天候情況另行公告。

今日至明日上午6點半前，路邊停車格暫停收費，開放紅黃線停車至隔日6:30止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），亦開放305處、9131格臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放至隔日6:30止，停車以不影響交通、人車行進及避選樹旁停車為前提。

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