豪雨夜襲南台灣 台南、高雄及屏東拉警報

中央氣象署今天凌晨針對台南、高雄及屏東發布豪雨特報。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/29 01:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼昨天雲嘉南等縣市遭受豪雨轟襲，今天凌晨中央氣象署再度針對台南、高雄及屏東等縣市發布豪雨特報，未來24小時可能降下300~400毫米的豪雨，請民眾嚴加防範。

根據中央氣象署預報，西南氣流及第8號颱風外圍環流持續影響台灣天氣，易有短延時強降雨，今（29）日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，雲林、南投及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

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除了豪雨特報，氣象署也針對屏東縣、澎湖縣、高雄市及台南市發布大雷雨即時訊息，旺盛的對流會伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。

昨天在嘉義縣太保、鹿草、朴子、六腳、水上，台南市後壁及雲林縣水林，在24小時之內都記錄到超過400毫米的驚人雨量，並在多地傳出積淹水災情，今天嘉義以南的縣市雨勢一樣凶猛，民眾務必做好防災準備。

根據氣象署發布7月29日的24小時雨量預測，高雄市及屏東縣可能再降下250~400毫米的豪雨，台南市的雨量預測則是200~300毫米。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市的預測雨量在80~150毫米。台東縣及澎湖縣則是100~190毫米。

根據雷達回波顯示，西南氣流及第8號颱風外圍環流仍持續影響南台灣，澎湖縣也要提防大雨。（圖擷自中央氣象署）

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