回收家具擺站牌？高市交通局：候車「愛心椅」 會巡查改善

高雄公車站牌被民眾貼心放置愛心椅，供長輩坐著等公車，卻影響市容。（記者黃良傑攝）

2025/07/28 23:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市公車站牌下不時可見民眾隨意放置的破舊椅子，是體貼等候公車的老人無法久站、自家拿出的「愛心椅」，因破舊、簡陋，外縣市遊客常以為是待清除泡水家具，影響市容，交通局將請廠商加強巡查、改善。

交通局表示，平時會委外巡查，檢視站牌、候車亭、候車椅等設施使用情況，每個月約1至2次，若發現有自置椅充當愛心椅，供候車長輩、婦孺使用，而非市府統一規格的候車椅，會先取走，並優先列為裝設簡易候車椅的站牌。

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交通局強調，設置公車候車椅有條件與先後順序，以達公平原則，即使公車站牌在公有地，仍需考慮住家動線，以及人行道的椅寬、動線與乘載量、乘客年齡層等條件，原則上會先與公車站牌前住家協調。

若該處只需單人簡易候車椅，交通局可以儘速裝設、取代住家放置的「愛心椅」，市府考慮民眾感受，若欲規劃大型公車候車亭，或雙人座以上候車椅，都會取得住家同意後，再進行施做。

交通局指出，下半年度再向中央爭取45座候車亭、30個候車椅、150座站牌增設，以及200個電子紙智慧型站牌，預估需8000萬元預算，但截至目前為止尚未回覆，預估8、9月才可能核定。

高雄市府希望中央能儘快核定這項補助款，交通局評估中央財政也困窘，需要自籌經費，已有心理準備，但希望中央能儘速核撥，市府再自籌不足經費，加速汰換及增設美觀舒適化候車環境。

交通局表示，平時委外巡查發現有自置椅充當愛心椅，而非市府統一規格的候車椅，會先取走，並優先列為裝設簡易候車椅的站牌。（記者黃良傑攝）

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