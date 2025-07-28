剴剴案社工倫理調查將公布！工會憂影響司法判決

工會擔憂，稍有不慎，公會的倫理審查就會變質為「基層社工手足無措的刑場」。示意圖。（資料照）

2025/07/28 22:59

〔記者林志怡／台北報導〕北市保母虐嬰案（剴剴案）仍在司法程序中，但針對陳姓社工的倫理審查結果可能近期就會公布，對此台北市社會工作人員職業工會擔憂，此舉恐開專業團體自律之名妨礙司法公正的先河，希望公會能尊重司法程序，並痛批台北市政府社會局未等判決定讞就先做申訴，形同抓戰犯、做政治切割，未想釐清事實。

1歲10個月大的男童「剴剴」經兒福聯盟媒合劉姓保母姐妹照顧後，遭長期虐待後不幸死亡，負責訪視的兒福聯盟陳姓社工也被質疑訪視失職、偽造文書等，且3度開庭均未認罪，目前法院裁定將於9月25日再行開庭。

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台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，台北市政府社會局在今年5月發函予台北市社會工作師公會，申訴陳姓社工疑似違反「社工師倫理守則」，依據該公會的相關規範，調查小組成立後60天要向委員會提出調查報告，可能近期就會面臨公布倫理審查結果的時限。

沈曜逸說，工會從來沒有袒護陳姓社工，但目前司法程序仍在進行中，公會不該在司法判決出爐前對外公布報告結果，或搶在司法真相出爐之前進行倫理審查，否則可能影響法官的專業判斷，或對司法程序及涉訟當事人產生社會及心理上的實質干預及輿論壓力。

此外，沈曜逸強調，若司法程序中需專業人員參與調查或提供意見，應由法官發動相關委員會或專家團體組成，並同時納入公會及工會等專業團體，提供多元的看法，比如法官可能不太明白社工一主責多協力的結構，工會作為第一線人員，能提供相關資訊與現狀。

「這只是政治切割，並沒有想釐清事實！」沈曜逸痛批，台北市政府社會局未等司法釐清就先做申訴，試圖透過抓戰犯的方式，找基層社工成為替罪羔羊，在外界壓力下草草了事，規避現行社工制度下造成大家各做各、未能協力的問題，逃避反思、改革的責任。

另沈曜逸指出，台北社工師公會倫理委員都是醫院或長照相關業務出身，未有任何一人熟悉收出養業務，且多來自主管階級或學界，恐不清楚第一線社工實況，另能否扛住外界壓力，避免淪為輿論的附庸或行政機關的執行工具也有疑慮，稍有不慎倫理審查就會變質為「基層社工手足無措的刑場」。

因此，沈曜逸強調，剴剴案過後，社工界與制度有很多內容需要釐清與反思，不應在司法判決與調查未明的情況下直接歸咎於單一社工人員，也希望公會能夠維持社工權益，不要因為市府或群眾壓力而貿然違反司法正義，先例一開，恐怕會以專業團體自律之名妨礙司法公正。

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