雷達曝南台灣外海「有東西旋轉」 專家驚：這地區注意龍捲風！

颱風論壇28日晚間分享中央氣象署最新雷達回波圖，顯示小琉球附近出現「鉤狀回波」（箭頭處）。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/28 23:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到「竹節草」颱風外圍環流及西南氣流影響，各地天氣相當不穩定，南台灣降雨明顯，尤其台南、高雄、屏東一片「紅爆」。有氣象粉專今（28日）晚分享中央氣象署最新雷達回波圖，顯示小琉球附近出現「鉤狀回波」，預警恐有劇烈天氣現象發生；前氣象局長（中央氣象署前身）鄭明典稍早也提醒小琉球民眾注意有強風豪雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚10點多分享氣象署的雷達回波圖，表示小琉球西北西方向「有東西在旋轉」，而且非常明顯，「請當地居民注意非常劇烈的天氣現象（如龍捲風）發生！」有略懂氣象判讀的網友留言指出，這是非常典型的「鉤狀回波」（超級單體雷暴中可能產生龍捲風的典型徵兆之一），且範圍還不小，「應該是頗具規模的漏斗雲或龍捲風」。

請繼續往下閱讀...

鄭明典深夜也突然在臉書PO文：「小琉球、小琉球！注意強風豪雨！」有鄉民在底下分享小琉球花瓶岩即時影像，直呼「超級恐怖的！暴雨+暴雷，願一切平安……」

另外，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今晚發文指出，「明（29日）晚開始一直到週三、週四（30日、31日），隨著竹節草颱風逐漸來到華東陸地並且轉北移動之後，西南氣流的風速可能變得更強，而且強風軸往北拉，不只南部的雨勢仍然很大，中部的中彰投一帶也要開始注意較為顯著的雨勢。」

「週五到週末（8/1至8/3），這種西南氣流強風軸可能還會持續在台灣附近，風速有稍微減弱一些，但是中南部地區還是要持續注意比較明顯的降雨現象。真正降雨要趨緩可能要等到下週一（8/4），西南風的強風軸隨著太平洋高壓逐漸伸入日本以南、琉球以東海面而有往南、往西調整的趨勢，降雨才會趨緩下來。下週二（8/5）之後高壓將有繼續西伸增強的預測，大概才有機會真正結束這一輪異常活躍的季風低壓槽活動，台灣的天氣也才有可能回到比較典型的夏季山區午後局部雷雨的天氣型態。」

小琉球花瓶岩即時影像可以看到小琉球狂風暴雨、雷電交加。（圖翻攝自大鵬灣國家風景區管理處YT）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法