高雄7/29週二停班課！高醫、榮總正常看診 長庚、義大啟動天災門診

國軍高雄總醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

2025/07/28 22:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕受到西南氣流影響，高雄市明（29）日週二預估雨量已達停班停課標準，市府宣布明天停止上班、停止上課1天。不過高醫體系醫院、高雄榮總將正常看診，高雄長庚體系、義大體系醫院等則多數啟動天災門診。

高雄榮總：

內科、外科及部分科別門診正常，明早8點會再視天候狀況於官網公布最新門診開診消息，請民眾就診前再確認開診情況，並注意自身安全。

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高醫附設中和紀念醫院、高醫岡山醫院：

為顧及市民就醫權益，29日醫療業務正常服務。

高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院：

因應豪大雨來襲高雄市停班課，長庚體系（高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院）設天災開門診，其餘門診服務均暫停。受豪雨影響無法看診民眾，院方已主動協助更改看診日期，敬請留意簡訊通知。已預約當日之檢查、檢驗、門診手術者，視情形致電原預約單位或上班日另調整預約時段。住院、手術、透析照常服務；急診24小時提供服務。

義大醫院、義大癌治療醫院、大昌醫院：

門診將採彈性開診方式辦理，急診與住院服務均照常提供，不受影響。民眾可先至義大醫療財團法人官網查詢看診進度：或致電07-6150911洽詢相關科別之開診情形。

802國軍高雄總醫院：

開設天然災害特別門診，內、外科（上午、下午），骨科（上午），精神科（上午）。預約檢查、住院等等候通知；平日門診檢查（驗）及體檢暫停。急診不提供慢籤領藥服務。

阮綜合醫院：

上午及下午開設天災特別門診，夜間門診停診；急診、住院、洗腎、預約手術、預約檢查/檢驗、超音波胃鏡、大腸鏡檢查、化療及美沙酮照常服務。

高雄市立聯合醫院：

原表定門診停診，已預約之病人不另行通知，煩請自行改掛其他時間；明日上午增設特別門診；門診及住院化療暫停服務；急診及住院服務照常服務。

高雄市立民生醫院：

上午特別門診；其餘門診、復健及體檢全面暫停服務；急診與住院服務照常。

聖功醫院：

部分門診照常服務，急診、住院、手術室、洗腎室及周邊血管中心 照常服務；復健治療室及健檢中心暫停服務。

市立岡山醫院：

一般門診全部休診，上、下午開設特別門診，內視鏡診、牙科正常看診。

部立旗山醫院：

上午門診異動，可至官網查詢，下午及夜診皆休診。

大同醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

民生醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

阮綜合醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

高市聯合醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

高雄長庚醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

鳳山醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

岡山秀傳醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

聖功醫院7月29日門診開設情形。（院方提供）

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