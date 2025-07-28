垃圾分類有沒有用？彰化縣新制上路1週年 成績單出爐了

彰化縣垃圾分類新制上路滿1週年，用數據證明垃圾分類真的有用。（彰化縣環保局提供）

2025/07/28 22:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月1日實施垃圾分類新制，提高退運標準，新制實施滿1週年，各界都在觀望成效能否持續。環保局表示，新制1週年的每日人均垃圾量為0.498公斤、廚餘回收增加約48.3%、資源回收增加約18.8％，代表垃圾分類對於減量真的很有用！

環保局說，感謝全民支持垃圾分類新制，因為垃圾收運有季節性，全面檢視新制上路1週年成效，應以2024年7月1日到2025年6月30日區間，對比前1年2023年7月1日到2024年6月30日收運數據。

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環保局指出，1年來，垃圾減量約4.1萬公噸，讓人均垃圾量減少0.084公斤，來到人均量0.498公斤；廚餘回收量增加約 6820公噸，成長約48.3％；資源回收量增加約6323公噸，換算下來成長了18.8％。

環保局長江培根表示，垃圾分類新制上路滿1週年，人均垃圾量保持在0.5公斤以下，代表民眾已養成分類與回收習慣，而廚餘回收量能仍在持續成長中，顯示各鄉鎮市清潔隊與民眾充分配合，在破袋檢查下，大大提高廚餘回收的意願。

江培根強調，去年因為垃圾減量有成，在縣長王惠美支持下，獎勵金一口氣從800萬元加碼到1878萬元，明年預估獎勵金還會成長、可望突破2000萬元，也將拉大獎勵級距，讓人均垃圾量「前段班」鄉鎮市清潔隊能夠拿到更多獎勵金，垃圾減量不會疲軟！

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