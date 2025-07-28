為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    垃圾分類有沒有用？彰化縣新制上路1週年 成績單出爐了

    彰化縣垃圾分類新制上路滿1週年，用數據證明垃圾分類真的有用。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣垃圾分類新制上路滿1週年，用數據證明垃圾分類真的有用。（彰化縣環保局提供）

    2025/07/28 22:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月1日實施垃圾分類新制，提高退運標準，新制實施滿1週年，各界都在觀望成效能否持續。環保局表示，新制1週年的每日人均垃圾量為0.498公斤、廚餘回收增加約48.3%、資源回收增加約18.8％，代表垃圾分類對於減量真的很有用！

    環保局說，感謝全民支持垃圾分類新制，因為垃圾收運有季節性，全面檢視新制上路1週年成效，應以2024年7月1日到2025年6月30日區間，對比前1年2023年7月1日到2024年6月30日收運數據。

    環保局指出，1年來，垃圾減量約4.1萬公噸，讓人均垃圾量減少0.084公斤，來到人均量0.498公斤；廚餘回收量增加約 6820公噸，成長約48.3％；資源回收量增加約6323公噸，換算下來成長了18.8％。

    環保局長江培根表示，垃圾分類新制上路滿1週年，人均垃圾量保持在0.5公斤以下，代表民眾已養成分類與回收習慣，而廚餘回收量能仍在持續成長中，顯示各鄉鎮市清潔隊與民眾充分配合，在破袋檢查下，大大提高廚餘回收的意願。

    江培根強調，去年因為垃圾減量有成，在縣長王惠美支持下，獎勵金一口氣從800萬元加碼到1878萬元，明年預估獎勵金還會成長、可望突破2000萬元，也將拉大獎勵級距，讓人均垃圾量「前段班」鄉鎮市清潔隊能夠拿到更多獎勵金，垃圾減量不會疲軟！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播