為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣朴子淹水重災區 多處道路封閉勿強行通過

    國軍協助運送物資到災區。（朴子市公所提供）

    國軍協助運送物資到災區。（朴子市公所提供）

    2025/07/28 22:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今降大豪雨，朴子市是淹水重災區，加上年度大潮，積水不退，而預報大雨將連下3天，朴子市公所請國軍支援協助救災，國軍弟兄晚間分送物資與便當到災區，許多民眾直說「謝謝公所與國軍」，公所也提供每戶10個沙包擋水，已發放4000多個。

    受鋒面強降雨影響，朴子多處淹水，市長吳品叡指示災害應變中心一級開設，全力應對，進入防災應變狀態。吳品叡說，市區多處街道嚴重淹水，荷苞嶼、鴨母寮大排溢堤，多條道路積水，無法辨識農田與道路邊界，交通受阻難行。

    朴子市封閉路段有161縣道永順橋前、161縣道聖善寺前段、161縣道順安橋段，168縣道與小槺榔五路路口、157縣道與嘉47-1路口、嘉47線路口（含168線中油二站至對馬火鍋前）等，全市抽水系統全面啟動，並針對民眾防災需求，市公所提供每戶10個沙包、已發放逾4000個，請民眾可儘早至公所登記領取。

    市公所指出，目前有行動不便者3人安置於市公所、7人安置於朴子配天宮，感謝宮廟協助安置事宜；提醒市民持續關注氣象資訊，勿強行通行封閉道路，注意自身安全。

    國軍到朴子市支援救災工作。（朴子市公所提供）

    國軍到朴子市支援救災工作。（朴子市公所提供）

    針對民眾防災需求，朴子市公所提供每戶10個沙包、已發放逾4000個。（取自臉書社團朴子民意觀察站）

    針對民眾防災需求，朴子市公所提供每戶10個沙包、已發放逾4000個。（取自臉書社團朴子民意觀察站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播