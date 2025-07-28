嘉縣朴子淹水重災區 多處道路封閉勿強行通過

國軍協助運送物資到災區。（朴子市公所提供）

2025/07/28 22:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今降大豪雨，朴子市是淹水重災區，加上年度大潮，積水不退，而預報大雨將連下3天，朴子市公所請國軍支援協助救災，國軍弟兄晚間分送物資與便當到災區，許多民眾直說「謝謝公所與國軍」，公所也提供每戶10個沙包擋水，已發放4000多個。

受鋒面強降雨影響，朴子多處淹水，市長吳品叡指示災害應變中心一級開設，全力應對，進入防災應變狀態。吳品叡說，市區多處街道嚴重淹水，荷苞嶼、鴨母寮大排溢堤，多條道路積水，無法辨識農田與道路邊界，交通受阻難行。

請繼續往下閱讀...

朴子市封閉路段有161縣道永順橋前、161縣道聖善寺前段、161縣道順安橋段，168縣道與小槺榔五路路口、157縣道與嘉47-1路口、嘉47線路口（含168線中油二站至對馬火鍋前）等，全市抽水系統全面啟動，並針對民眾防災需求，市公所提供每戶10個沙包、已發放逾4000個，請民眾可儘早至公所登記領取。

市公所指出，目前有行動不便者3人安置於市公所、7人安置於朴子配天宮，感謝宮廟協助安置事宜；提醒市民持續關注氣象資訊，勿強行通行封閉道路，注意自身安全。

國軍到朴子市支援救災工作。（朴子市公所提供）

針對民眾防災需求，朴子市公所提供每戶10個沙包、已發放逾4000個。（取自臉書社團朴子民意觀察站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法