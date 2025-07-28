強烈雷雨帶換南部！ 南高屏大雷雨警戒

中央氣象署今晚9點13分對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。（擷取自中央氣象署官網）

2025/07/28 22:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中央氣象署今（28日）晚9點13分對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象署表示，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，台南市、高雄市、屏東縣有大雷雨發生，持續時間至晚間10點45分止，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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示警區域：

台南市：七股區、仁德區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

屏東縣：屏東市、東港鎮、萬丹鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

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