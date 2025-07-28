防災區通訊再中斷 行動基地台車將進駐嘉南地區

NCC將督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義、台南地區，全力維護災區通信。（資料照）

2025/07/28 21:36

〔記者林志怡／台北報導〕今日受到西南風影響，中南部出現豪雨以上降雨，入夜後西南風再增強為西南氣流，雨勢還會加劇。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，為避免災區行動通信中斷，NCC督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義、台南地區，預為進駐適當地點，全力維護災區通信，並補足訊號不足。

NCC表示，將請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義地區（義竹鄉、布袋鎮等）、台南地區（後壁區、白河區等）預為進駐適當地點，但因3家行動通信業者行動車資源有限，會優先在里民活動中心、區公所等加強訊號，再依實地訊號涵蓋狀況機動調整行動車配置地點，以提供基本通訊需求。

請繼續往下閱讀...

此外，NCC說明，日前因應丹娜絲颱風影響，三大行動通信業者已投入大量人力、資源進行災區之搶修作業，多數地區通訊已逐漸復原，但仍有部分地區因斷桿、鐵塔毀損或天線偏移、纜線受損等，雖以臨時工法設置基地台（計50餘處）或調派行動基地台車搶修，但因高度不足，導致訊號涵蓋品質與災前仍有落差。

NCC指出，臨時工法基地台須待一般工法基地台完工（約第四季）後才能退場，為有效處理災區民眾反映電信服務未恢復情形，已請三大電信事業成立客服專線，專人優先處理申訴案件通報。

民眾如發現有通信不暢地區，可手機直撥中華電信123（申告行動按1、市話按2）、台灣大哥大188（按95）、遠傳電信888（按03），民眾亦可利用市話撥打中華電信0800-080123、台灣大哥大0809-000852、遠傳電信0800-058885，以利各該公司儘速處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法