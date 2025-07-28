中南部雨勢晚間再加劇！西南氣流發威 週三前大雨不斷

重點提醒。（中央氣象署提供）

2025/07/28 21:12

〔記者林志怡／台北報導〕西南風今日晚間增強為西南氣流，中南部地區入夜後雨勢短暫緩和，深夜又將再度增強。中央氣象署預報員朱美霖說明，今晚至週三台灣受低壓帶與西南氣流影響，中南部地區持續有明顯雨勢，容易有大雨或局部豪雨發生，尤其中部山區、南部地區有豪雨以上降雨發生機率。

受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，今晚至明日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及桃園市、台東縣山區有局部大雨或豪雨，彰化以北、南投、宜蘭、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

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朱美霖表示，今日下半天中南部近海內陸有強降雨發生，嘉義、台南日累積雨量破400毫米，雲林也達到400左右，入夜後雖雨勢短暫趨緩，但隨著西南風增強為西南氣流，雨勢將再度變得明顯，目前西南近海區域已經有對流發展，並逐漸往陸地移動，相關地區民眾務必慎防強降雨。

此外，朱美霖說，明日凌晨至早上，中南部地區雨勢還會持續並加劇，上午至中午期間，雖平地降雨稍有趨緩，但山區持續有強降雨發生，預計下午至傍晚才會緩和。

朱美霖提醒，就明天整體降雨趨勢來看，白天中南部仍有顯著雨勢，晚間過後有斷斷續續降雨，12小時雨量可達90毫米或以上，另週三白天因西南風持續影響，中南部地區仍有局部顯著雨勢發生。

因此，中央氣象署提醒，民眾大雨期間務必注意雷擊及強陣風，非必要盡量避免前往山區活動，慎防坍方、落石、土石流，溪流附近活動需注意溪水暴漲，另需疏通溝渠，低窪地區請慎防淹水。

地面分析圖。（圖為中央氣象署提供）

豪雨特報。（中央氣象署提供）

颱風路徑潛勢預報圖。（中央氣象署提供）

定量降水預報6小時預報圖。（中央氣象署提供）

定量降水預報12小時預報圖。（中央氣象署提供）

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