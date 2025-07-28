週二中南部嚴防致災豪雨！ 北東也有雨、沿海留意強陣風

週二（29日）各地天氣不穩定，中南部易有短延時強降雨。（資料照）

2025/07/28 21:46

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（29日）各地天氣不穩定，中南部地區降雨更加明顯，南部地區及中部山區恐有局部豪雨等級以上降雨，北部地區亦可能有局部大雨；溫度方面，南部及花東高溫為30、31度，中部以北及宜蘭高溫為32、33度。

中央氣象署預報，受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，各地天氣不穩定，中南部易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，需留意可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，外出活動請注意自身安全，山區活動請留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區也需留意積淹水情形；至於北部及東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，南部及花東高溫為30、31度，中部以北及宜蘭高溫為32、33度，至於各地低溫為25至27度；離島氣溫：澎湖26至30度，金門27至32度，馬祖27至31度。

氣象署也提醒，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；台中以北、屏東沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風，海邊活動請注意安全。

天氣風險公司提醒，預估這樣的西南風影響情況不排除會維持到週末，由於預報看起來降雨的時間很長，務必要多加注意長時間的降雨可能引發的影響。北部、東半部雖然比較不受西南風的直接影響，但是仍可能有局部短暫陣雨機會。

紫外線方面，新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，受西南氣流及颱風外圍環流影響，中南部有顯著雨勢，竹苗以北位於下風處。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，南部及花東高溫為30、31度，中部以北及宜蘭高溫為32、33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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