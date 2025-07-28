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    嘉市7/29照常上班上課 網友湧黃敏惠臉書論戰

    嘉義市政府今晚宣布29日正常上班上課。（資料照）

    嘉義市政府今晚宣布29日正常上班上課。（資料照）

    2025/07/28 20:55

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣今遭雨彈轟炸，太保市、朴子市等鄉鎮市成汪洋一片，災民欲哭無淚，嘉義縣政府宣布29日停止上班上課，民眾關心嘉義市是否跟進。嘉義市政府今晚公布，7月29日（星期二）照常上班、照常上課，網友湧入嘉義市長黃敏惠「勇媽阿惠—黃敏惠」臉書留言，有人留言「如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任拜託」，也有網友認為「依照中央標準宣布有問題嗎？沒到標準又宣布放假才是奇怪吧」，引發論戰。

    「勇媽阿惠—黃敏惠」臉書今晚貼出嘉義市政府公告，明天照常上班上課，網友紛紛湧入留言，有人留言「嘉義國」、「嘉義共同生活圈就是最大笑話」、「果然勇」等語，也有網友留言「有沒有要縣市合併啦！一個首長決定就好啦！共同生活圈不同這樣很困擾」，掀起話題。

    嘉義市政府表示，根據中央氣象署預報資訊，嘉市未來24小時預計雨量為80至150毫米，未達停班停課標準；29日仍有大雨或豪雨發生機率，提醒民眾外出留意短延時強降雨，注意自身安全。

    嘉市7/29正常上班上課，網友湧入市長黃敏惠臉書留言，引起兩派議論。（翻攝自「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書）

    嘉市7/29正常上班上課，網友湧入市長黃敏惠臉書留言，引起兩派議論。（翻攝自「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書）

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