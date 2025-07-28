潛水驚魂！漁船返港抄近路闖水域遊憩區 潛水客險挨撞

圖為7月27日早上11時10分左右，地點為新北市龍洞4號潛水點，有漁船看見海面上有潛水客，卻仍刻意闖入潛水客區域內，抄近路回龍洞漁港。（民眾張先生提供）

2025/07/28 20:40

〔記者俞肇福／新北報導〕有民眾張先生向本報投訴，27日上午11時10分左右，在新北市貢寮區「和美國小」前海域（龍洞4號潛水點），約有50餘名潛水客優游湛藍海水處，卻有一艘漁船從外海回來抄捷徑，沿著「和美國小」岸際水域準備返回龍洞漁港，該漁船駛入潛水海域內，讓潛水客驚惶失恐，幸好無人傷亡；由於多年前也曾有類似漁船與潛水客多次近距離接觸，才劃設該區域，希望有關單位加強宣導提醒，避免憾事發生。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，龍洞漁港漁船作業航道多有固定範圍且裝有GPS導航判定航行軌跡，後續將請貢寮區漁會向漁民加強宣導，勿航行至東北角風管處之公告水域遊憩區域範圍，並將請東北角風管處評估於公告水域遊憩區域周邊設置浮標標示，以利民眾辨識是否超出公告區域範圍，以維自身安全。

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張先生說，墾丁後壁湖海域今年5月17日晚間發生潛水受傷意外，一艘CT-3漁船疑因未注意水面狀況，螺旋槳高速撞擊3名正在水面等待接駁的潛水員，造成2重傷的悲劇。為了避免新北市東北角海域也發生類似情況，多年前，觀光署東北角及宜蘭海岸風景區管理處也曾經邀集相關單位就各自權責協調，並請漁船及潛水愛好者做好潛水點定位，避免漁船闖入造成人員受傷的憾事。

張先生表示，今年有1、2次發生過小漁船抄近路返回龍洞漁港，因為平日潛水客較少，大家也就各退一步，可是27日上午11時10分左右，當天適逢週日，所以潛水民眾比平日來更多，那艘小漁船返港沿著「和美國小」前方水域準備返港，雖然速度不快，明明看到海面上有潛水客，還硬闖駛入，讓潛水客看得是膽顫心驚，才決定向媒體投訴，希望提醒主管機關加強宣導。

圖為7月27日早上11時10分左右，地點為新北市龍洞4號潛水點，有漁船看見海面上有潛水客，卻仍刻意闖入潛水客區域內，抄近路回龍洞漁港。（民眾張先生提供）

新北市貢寮區龍洞4號潛水點水域，是熱愛潛水民眾的熱門潛水點。（圖片為張先生提供）

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