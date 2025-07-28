0728豪雨衝擊雲嘉南 北市派遣抽水機具、人員支援嘉縣應變

台北市7月初也曾派遣機具、人員支援因丹娜絲颱風致災的嘉義市。（資料照，擷取自蔣萬安臉書）

2025/07/28 20:39

〔記者何玉華／台北報導〕還未從丹娜絲風災復原的南台灣，今（28）又因低壓帶和西南風帶來強降雨致災，包括嘉義縣在內已有多個縣市宣布明（29）停止上班、上課；台北市長蔣萬安今早致電相關縣市首長關心災情，也表達做好協助救災的準備，晚間8點已派遣4英吋抽水機8台、操作人員9名及工程車3部，南下嘉義支援災害應變作業。

7月初丹娜絲颱風為120年來第1個在嘉義登陸的颱風，強風豪雨對嘉義市造成不小衝擊；當時台北市也派遣工程車、機具及相關操作人員支援嘉義市，並由副市長張溫德協調消防局、工務局、新工處、公園處等局處分批支援。

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今天受到低壓帶和西南氣流影響，中央氣象署已啟動「大規模或劇烈豪雨作業」，豪雨狂炸淹水成災，屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣已經宣布29日停班停課。

台北市政府發言人李政軒表示，蔣萬安早上致電雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁，關心災情，也主動表達台北積極協助救災的意願。目前預計派遣4英吋抽水機8台、操作人員9名及工程車3部，已在晚間8時南下嘉義支援災害應變。

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