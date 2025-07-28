嫉妒鄰座情侶吃鐵板燒狂點海鮮 下秒對方「1舉動」讓他火氣全消

日前一名男網友分享，他與好友一起到鐵板燒用餐，期間隔壁桌坐的一對情侶不僅顏值高，點餐方式也十分引人注目，幾乎把菜單上所有海鮮都點過一輪。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/07/28 22:43

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名男網友分享，他與好友一起到鐵板燒用餐，期間隔壁桌坐的一對情侶不僅顏值高，點餐方式也十分引人注目，幾乎把菜單上所有海鮮都點過一輪。然而過多的餐點，擠到他們的用餐區，讓他氣得在內心腹誹這對情侶，但2人事後主動詢問他，能否協助吃完尚未食用的海鮮，讓他火氣瞬間被澆熄。

據悉，該名男網友26日在Dcard以「覺得自己很可悲」為題發文，分享他好友日前去鐵板燒用餐的奇遇。原PO表示，當時他們的鄰座是一對年約25歲、雙方顏值都很高且整體打扮相當有型的情侶，「殊不知他們點餐的豪橫程度不遑多讓，沒聽到他們點什麼，但把店內前10貴的食材都點了，包括龍蝦、蟹、干貝。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，情侶的餐桌被不斷上菜，餐點多到桌上2人的位置不夠放，因此有些餐點擠到他們的位置，讓他當下心情不太愉快，於是在內心氣憤吐槽，「在秋（囂張）什麼？點這些是要炫給誰看？」，又見這對情侶用餐後，實際上只吃了1/3不到的食物，看起來完全吃不完，讓他忍不住繼續在內心繼續吐槽2人。

未料，這對情侶突然轉頭，並主動向原PO搭話。原PO回憶，女方與他對到眼後，客氣地詢問他，「這些我們吃不完也都沒有碰，你們要不要吃？」，還順手將擺放在他附近的山珍海味推給他，「那一刻我整個心態瞬間大轉彎，剛剛那股火氣直接熄掉」，雖然當下他內心一陣尷尬，但還是自然地回應「謝謝」，接著和朋友默默把美食吃光。

該文一出，吸引不少網友熱烈討論，「果然是嘴巴很誠實」、「本來想大聲譴責，但是太香太好吃了」、「又要吃又要唸，這樣人生不是很糾結」、「顏值登對又有錢又善良，好棒的情侶」、「你都不怕你吃完他叫你一起Share錢嗎？」、「我覺得兩邊都很棒啊！禮貌珍食，開心接受」、「不會很可悲啊，白白賺到貴貴的料理，真是Lucky」、「請問哪裡有這對情侶的資訊？我樂意一起用餐」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法