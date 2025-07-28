南橫勤和復興、台29那瑪夏五里埔 7/28晚上8點起預警性封閉

受0728西南氣流豪雨影響，高雄那瑪夏至五里埔（台29臨11線便道0K~12K）、南橫勤和至復興（台20臨93線0K~5K）路段，將分別於今晚8點和10點實施預警性封閉。（公路局南分局提供）

2025/07/28 20:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕受0728西南氣流豪雨影響，中央氣象署預測高雄市山區將降下豪大雨，公路局南分局今（28日）晚公告，高雄那瑪夏至五里埔（台29臨11線便道0K~12K）和南橫勤和至復興（台20臨93線0K~5K）路段，將分別於晚上8點和10點實施預警性封閉。

公路局南分局表示，考量旗山溪水文地質環境仍尚未穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，導致現有通行便道有遭沖毀中斷可能，因此甲仙工務段預計今晚8點於台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏~五里埔）路段實施預警性封閉。

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另考量玉穗溪、布唐布那斯溪和荖濃溪水文及地質環境也還不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，台20臨93線0K~5K （勤和至復興）路段今晚10點也將實施預警性封閉，上述路段後續將視天候狀況及巡查道路安全後，再開放通行。

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