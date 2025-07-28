雨彈炸全台20縣市！南高屏嚴防大豪雨 北部5縣市大雷雨警戒

中央氣象署今（28日）晚7時15分對全台20縣市發布豪雨特報，其中台南、高雄、屏東慎防大豪雨。（擷取自中央氣象署官網）

2025/07/28 19:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中央氣象署今（28日）晚7時15分對全台20縣市發布豪雨特報，其中台南、高雄、屏東慎防大豪雨；氣象署也對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象署表示，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，雲林縣及嘉義縣已有大豪雨發生，今晚至明日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及桃園市、台東縣山區有局部大雨或豪雨，彰化以北、南投、宜蘭、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

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大豪雨地區為台南市、高雄市、屏東縣；豪雨特報範圍包括桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及台東縣；大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣及澎湖縣。

氣象署今晚7點20分也對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署提醒，受西南氣流影響，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，持續時間至晚間8點15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域：新北市三峽區、烏來區；桃園市大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、復興區；新竹市東區、北區、香山區；新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉；苗栗縣竹南鎮、頭份市、後龍鎮、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

氣象署今晚7點20分對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息。（擷取自中央氣象署官網）

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