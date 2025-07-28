台南歷史街區計畫12年 助200處老屋再生

台南市歷史街區及歷史老屋振興補助計畫自2013年來，結合文化部私有老建築保存計畫，已促成近200處老屋再生。（文化局提供）

2025/07/28 19:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市自2013年推動「歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」以來，加上文化部私有老建築保存再生計畫，已促使近200處1971年12月31日以前興建完成的歷史老屋，透過公私協力方式再生。今年計畫自即日起開放申請，受理至10月3日止，8月並將舉辦3場說明會，邀請歷年案例設計師分享成功經驗。

台南市歷史街區及歷史老屋振興補助計畫分為3大補助類別，建物整修類每案補助上限80萬元、規劃設計類上限30萬元、教育推廣類上限20萬元。

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今年適逢鹽水歷史街區擬定公告第10年，為了號召更多民眾共同守護台南街區歷史環境，文化局將舉辦3場補助政策說明會，讓民眾了解相關的補助內容，首場於8月1日下午3時在中西區圖書館（原台南州會）舉行，限額45人；第2場於8月6日下午3時移師麻豆區倒風雅客聚落，限額20人；第3場8月15日下午3時在鹽水區赤兔製造所辦理，限額30人。有意參加的民眾可於線上平台報名。

有意申請補助計畫的民眾，可洽詢文化局文化建設科（06-2981738）或「好舊。好」輔導團隊（06-2757575#54226），團隊將視需求現地輔導，亦可透過計畫網站與FB粉專了解相關資訊。

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