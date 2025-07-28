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    「丹娜絲」尚未復原又遭728豪雨重擊 農業部啟動應變機制

    西南氣流帶來的豪雨造成嘉義地區等淹水，才剛復耕的植株全數付諸東流。（農業部提供）

    西南氣流帶來的豪雨造成嘉義地區等淹水，才剛復耕的植株全數付諸東流。（農業部提供）

    2025/07/28 19:57

    〔記者楊媛婷／台北報導〕受西南氣流影響，嘉義等多處24小時的時雨量衝破4百毫米，農業部長陳駿季今（28日）表示，即刻啟動728豪雨應變機制，將主動公告並加速天災現金救助與低利貸款，農業部所屬單位與農改場將主動與地方合作聯繫，協助農民復耕。

    之前受丹娜絲風災嚴重農損的南部地區再遭豪雨重擊，陳駿季表示，面對這次豪雨災害，將秉持「主動公告、加速辦理」原則，協助受災農民復耕復建，對於災情較為嚴重的區域或特定農漁產品項，將由該部各所屬機關及試驗改良場所密切與地方政府聯繫，適時啟動現金救助與低利貸款，縮短申請與核發流程。

    農業部次長黃昭欽今日也立即視察嘉義新港鄉蔬菜產區受災情形，該地區為南部蔬菜主產區，夏季種植以地瓜葉、空心菜為主，之前受丹娜絲颱風侵襲，近期才進行復耕，卻再遭受豪雨，多處田區淹水，復耕的蔬菜根部受損、植株泡水，預計雨過放晴後，需要至少2到3週才能重新復耕。

    黃昭欽也提醒農民主動向當地公所通報，並利用災損照相APP拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊等資訊，符合災損條件者，可由基層公所直接認定，不用再辦理現地勘查。

    農業部強調，將持續滾動檢討精進救助機制，秉持「即時啟動、迅速協助」原則，與地方政府共同守護農漁民生產安全與權益。

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