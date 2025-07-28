高雄山區今晚撤離1572人 今起3天雨量上看900毫米

高雄山區今晚撤離1572人。（市府提供）

2025/07/28 19:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今日受低壓帶及西南風影響下豪雨，以桃源山區3小時累積雨量破百毫米最大，今晚將轉為西南氣流雨勢加劇，28至30日預估總雨量平地500至800毫米、山區600至900毫米，以29至30日雨勢最大，將達豪雨等級以上，提醒民眾留意。

高雄市今晚成立豪雨災害應變中心一級開設，六龜、桃源、甲仙、那瑪夏等4區共28條土石流潛勢溪流警戒，市府陸續撤離9里共688人，桃源區1處大規模崩塌潛勢區達黃色警戒，市府就地安置65人；桃源國中也撤離8名老師，加上山區特殊病患及孕婦等人，總計撤離人數1572人。

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阿公店水庫今晚持續洩洪進行空庫排砂，並預留滯洪空間應變，影響岡山、永安區、燕巢區、彌陀區等4區，水利署示警下游民眾注意安全；甲仙區油礦4號橋因強降雨影響行車安全封閉，請民眾改走台29線主要道路，旗山區旗陽橋因旗山溪水位高漲、田寮區崇德橋及岡山區南雄橋因二仁溪水位高漲警戒，提醒民眾留意。

水利局依據氣象署資料顯示，7月28日至8月1日容易出現致災性強降雨，請民眾預先裝設防水閘門或堆置沙包，並注意自身安全；38區公所24小時有人員留守，開放民眾領取沙包，請大樓、公寓檢視防水閘門功能或預置沙包，以避免地下室、地下停車場發生積淹水情形，並疏通陽台及頂樓排水孔，務必做好防汛準備。

高雄市今大雨滂沱。（記者陳文嬋攝）

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