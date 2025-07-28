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    淨零排放關鍵 環境部通過海草復育、紅樹林植林「藍碳方法學」

    「海草復育」與「紅樹林植林」2項藍碳方法學獲環境部通過 。（中興大學提供）

    「海草復育」與「紅樹林植林」2項藍碳方法學獲環境部通過 。（中興大學提供）

    2025/07/28 19:08

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕如何碳排各領域都在努力，中興大學表示，由海洋委員會與農業部聯名提出的「海草復育」與「紅樹林植林」兩項藍碳方法學，已於7月24日獲環境部審議通過，為台灣推動藍碳復育、建構藍碳的自然碳匯體系、邁向2050淨零排放新紀元。

    中興大學指出，學校的生命科學系終身特聘教授林幸助負責方法學設計、科學理論建構與撰寫，被視為此次藍碳立法推動的重要關鍵人物。

    林幸助說，全球面對氣候變遷壓力，「負碳」比「減碳」更重要；所謂「負碳」指吸存二氧化碳等溫室氣體，是達成「淨零排放」目標的最後一哩路。而自然碳匯是目前最可行性技術策略之一，成本低，效益高。藍碳雖然是台灣淨零路徑12項關鍵戰略之一，但國內先前只有綠碳與黃碳方法學，獨缺藍碳。他指出，紅樹林與海草床不僅是海岸生物多樣性及漁業資源的庇護所，更是全球效率最高的自然碳匯系統。

    為推動藍碳成為溫室氣體自願減量專案目標，林幸助團隊歷時10年，建構出紅樹林與海草床的碳收支模型及碳排放係數，成為這2支方法學的科學基礎。

    他表示，紅樹林生長快速、固碳效率高，3年即可成林。藍碳每年每公頃可吸存的二氧化碳速率為森林綠碳的1.5至2.5倍，又可避免森林野火的風險，也是海洋生物多樣性的熱點，因此復育紅樹林及海草，是聯合國所認可保育生物多樣性與碳匯的雙贏策略自然解方。

    COP28大會於2023年12月15日批准「紅樹林突破 （Mangrove Breakthrough）」計畫，宣示在2030年前投資40億美元保護復育全球1500萬公頃紅樹林。此次方法學的通過，也讓台灣在國際藍碳發展上不缺席。

    中興大學教授林幸助催生台版藍碳方法學。（中興大學提供）

    中興大學教授林幸助催生台版藍碳方法學。（中興大學提供）

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