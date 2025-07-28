林育夙、李婭晨獲總統教育獎 陳光復贈匾表揚生命勇者

澎湖縣長陳光復（右三）接見今年2位「總統教育獎」得主林育夙（左二）與文光國小的李婭晨（右二）。（澎湖縣政府提供）

2025/07/28 19:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現就讀台北商業大學的林育夙與文光國小的李婭晨同學，榮獲「2025總統教育獎」殊榮。澎湖縣長陳光復今（28）日接見2位澎湖囝仔，頒贈賀匾表達祝賀，並肯定他們不畏逆境、積極面對生命挑戰的態度，也期許他們的生命故事能為社會注入更多溫暖與希望。

陳光復表示，每個人的人生旅程中難免會遇到挫折與挑戰，但唯有勇敢面對，才能走出屬於自己的一片天。就如同林育夙與李婭晨2位同學的故事，他們無懼逆境、不放棄希望，展現出令人敬佩的生命韌性與奮鬥精神，更讓人看見澎湖囝仔堅韌不拔、發光發熱的動人身影。

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林育夙曾於2015年榮獲總統教育獎，這次是2度獲獎。林育夙從小便以腳代手學習寫字、處理日常生活，不因先天身體限制而氣餒，反而更加堅毅勇敢。4歲時，因脊椎側彎開始接觸游泳，從此開啟運動人生，後來更在2024年全國身心障礙國民運動會勇奪3金1銀的好成績，並打破2項全國紀錄。澎湖的年度盛事「泳渡澎湖灣」也都能看到林育夙同學的身影，用行動展現對生命的熱愛與不屈不撓精神。

李婭晨同學從小在母親陪伴下，以樂觀的態度迎接生命的難題，不僅積極參與學校音樂社團，也常利用閒暇時間彈奏烏克麗麗和琵琶放鬆心靈，更是學校合唱團及國樂社的重要成員，常代表學校出賽並屢獲佳績。不僅如此，她樂於助人、孝順體貼，常主動分擔家務、認真學習，深受師長與同儕的喜愛與肯定。

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