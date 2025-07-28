失智翁搭火車情緒躁動 台南鐵警暖心送回苗栗

疑有失智症狀的鍾姓老翁搭台鐵區間車出現情緒躁動、妨礙他人乘車狀況。（鐵路警察提供）

2025/07/28 18:59

〔記者王俊忠／台南報導〕7月27日下午，鐵路警察局台南分駐所接獲高雄所通報台鐵3212次區間車有1名老翁情緒不穩且有妨礙乘車秩序情事，由台鐵楠梓站副站長隨車陪同到台南站。區間車抵達台南站時，鐵警前往查處，疑有失智症狀的鍾姓老翁已無情緒躁動情形，員警聯絡上鍾翁位在苗栗的兒子，但鍾兒無法立刻南下，鐵路警察好人做到底、護送鍾翁搭高鐵北上苗栗、交給家人照料。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所表示，鍾翁搭乘的台鐵3212次區間車於27日下午3點40分許抵達台南站，警方前往查處時，鍾翁已無情緒躁動情事，員警先帶鍾翁回分駐所了解案況。

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言談過程，員警察覺鍾翁疑有失智症狀，經以電子系統分析比對資料，聯絡上鍾翁兒子，鍾兒回覆暫時無法趕到台鐵台南站接回父親。警方基於為民服務及顧慮鍾翁身心狀況不佳、情緒不穩，與其家屬協調取得共識，由員警協助護送鍾翁搭乘高鐵846次列車北上返家，晚間7時28分抵達高鐵苗栗站，將鍾翁交由兒子鍾男照顧，並囑託鍾男注意老父親平時獨自外出行蹤，以確保安全；鍾男也很感謝鐵路警察幫忙送回父親。

鐵警局提醒民眾搭乘台、高鐵或大眾交通工具時，如於站區、列車內發現可疑情形或安全疑慮，可撥打110報案電話、亦可通報站車服務人員或使用台鐵0921-765-125簡訊通報服務專線，詳細填寫車次、車廂、事件案況，傳送到該服務專線，以利及時派員協助、維護旅運安全。

鍾姓老翁（右一）搭台鐵出現情緒躁動，被台南鐵路警察協助送回苗栗家。（鐵路警察提供）

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