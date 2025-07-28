大學分科測驗明公布成績，3.9萬名考生可注意手機簡訊通知。（資料照）

2025/07/28 18:37

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度大學分科測驗考試成績將於明（29）日上午9時開放查詢，全國共有3.9萬人報名。大考中心今日表示，考生報名資料「聯絡電話」如有填寫行動電話號碼者，將會收到0911-511-467手機號碼發送的通知成績簡訊，如所填行動電話號碼已設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

大考中心說明，為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁明日上午8時30分至下午13時更換為「簡易版」，上午9時起，考生即可至大考中心網站分科測驗之「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績，查詢服務開放至114年8月31日止。

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此外，大考中心網站將公布原得總分與級分對照表，以及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。另，於114學年度分科測驗相關統計資料說明會結束後，公布各科級分人數百分比累計表、到考分科測驗任一考科之所有考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

大考中心表示，明日寄發成績通知單，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，成績通知單包含分科測驗各科成績與考生報考學測之所有考科，以60級分制表示之成績，考生如欲申請成績複查，明日上午9時起至8月1日（五）下午5時止，至大考中心網站

分科測驗之「試務專區」，點選「考生 專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料，限用網路申請，並須於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將於8月8日寄發，並於當日上午9時起提供網路查詢。

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