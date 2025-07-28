強降雨恐更猛！南市府籲善化、新市及曾文水庫集水區加強防範

台南市長黃偉哲（左）與水利局長邱忠川討論因應強降雨相關措施。（台南市政府提供）

2025/07/28 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕市長黃偉哲與行政院政委陳金德視察後壁災情，黃偉哲表示，資料顯示接下來降雨可能往南、往東移動，善化、新市，及曾文水庫集水區一帶等都需特別注意；呼籲台南各個區域都要保持戒備，加強防範未來豪雨。

強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里等地民宅進水，白河區、東山區、柳營區、新營區、鹽水區也有街道淹水。黃偉哲今與陳金德、行政院顧問李孟諺、工程會副主委李怡德、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山等人到後壁勘災。

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水利局表示，今日0到12時最大累積雨量為後壁區達381.5毫米、白河區達285.5毫米、東山區達267.5毫米。其中後壁區、白河區承受「超過10年重現期區域排水保護標準」的降雨量，造成菁寮社區菁寮里、菁豐里及部分長短樹里水淹入民宅。民政局統計，後壁、白河、鹽水8個里，共撤離82人，32人安置於老人文康中心、活動中心、區公所等，50人依親避難。

為因應接下來可能發生的降雨高峰，黃偉哲指示調集移動式抽水機，並徵用民間移動式抽水機，部署在預期降雨大、地勢低窪的地區；另也針對預期有強降雨，及丹娜絲風災房屋受損尚未修復的民眾，進行預防性撤離。同時指示各區公所先準備好防水擋板、沙包，為今晚以及明日可能發生的另一波強降雨做好準備。

陳金德表示，院長卓榮泰非常關切這波強降雨在嘉南地區造成的淹水災情，未來幾天仍會陸續下大雨，特別組隊緊急前來了解狀況，包括工程會、水利署、農水署及國土署都派代表一同來視察，必要時行政院也願意動員各部會協助災害因應以及復原工作。

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