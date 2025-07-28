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    龜山島相伴 宜蘭最北端大里國小新校舍落成

    宜蘭最北端的學校大里國小，今天舉辦校舍新建工程落成典禮。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭最北端的學校大里國小，今天舉辦校舍新建工程落成典禮。（宜蘭縣府提供）

    2025/07/28 18:42

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣最北端的學校頭城鎮大里國小，今天（28日）舉辦校舍新建工程落成典禮，建築設計參考「大里梯田」意象，融入「環抱山與海、遙望龜山島」理念，無論身處校園建築物何處，都能遠眺孤懸海上的龜山島。

    頭城鎮大里國小背山面海，學區綿延近10公里，校舍新建工程總工程經費1億3900多萬元，打造地下1層、地上3層建築，規劃教室、專科教室、行政辦公室、圖書館、教師宿舍、交誼廳，宜蘭縣代理縣長林茂盛到校主持落成典禮。

    大里國小位居宜蘭東北角，靠山、近海環境容易受極端氣候影響，設計上增加電梯梯廳、走廊寬度、氣密門窗，藉此加強抗風、排水、海霧腐蝕等設計。

    值得一提的是，新校舍以「環抱山與海、遙望龜山島」為設計理念，將大海、草嶺等在地特色融入其中，站在校園往東方海面眺望，龜山島景致盡收眼底。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）體驗大里國小新校舍的軟硬體設施。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）體驗大里國小新校舍的軟硬體設施。（宜蘭縣府提供）

    大里國小新校舍提供優質的學習環境。（宜蘭縣府提供）

    大里國小新校舍提供優質的學習環境。（宜蘭縣府提供）

    大里國小新校舍融入「環抱山與海、遙望龜山島」設計理念。（觀光署東北角風管處提供）

    大里國小新校舍融入「環抱山與海、遙望龜山島」設計理念。（觀光署東北角風管處提供）

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