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    超佛心便當！排骨飯+3配菜「只要50元」 在地人認證：20年沒漲

    近來有網友分享，一家位於基隆市安樂區的小吃店，店內主打的排骨便當，不儘可以任選3樣配菜，還附上一顆滷蛋，且整份便當僅售50元。（圖擷取自Google地圖）

    近來有網友分享，一家位於基隆市安樂區的小吃店，店內主打的排骨便當，不儘可以任選3樣配菜，還附上一顆滷蛋，且整份便當僅售50元。（圖擷取自Google地圖）

    2025/07/28 20:33

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕經濟實惠的銅板價美食，無論何時都非常受到外食族熱議。近來有網友分享，一家位於基隆市安樂區的小吃店，店內主打的排骨便當，不僅可以任選3樣配菜，還附上一顆滷蛋，且整份便當僅售50元，佛心的親民價格曝光後，立即掀起眾人熱烈討論，還有在地人跳出來認證，業者開業20年來，便當價格從未漲價。

    據了解，一名網友日前在臉書社團「基隆人日常」發文，分享自己前往位於的基隆市安樂區用餐經歷。原PO指出，他是首次造訪當地一家小吃店，並點了店內最平價的排骨便當，他原先想主動告知老闆不需加滷蛋，未料老闆直言滷蛋原本就附在便當內，讓他感到非常驚訝，「這價錢在現在的物價下，根本是全台最便宜。」

    此外，原PO還透露，他從排隊到點菜，大約等了30分鐘才拿到餐點。另從菜單顯示，店內不僅有50元的排骨便當、控肉飯，還有售價10元的滷肉飯。貼文曝光後，立即掀起大批網友關注與討論，不過事實上，這家店並非首次成為在地美食話題焦點，先前就曾不斷有網友分享該店，讓不少人對其印象極為深刻。

    網友們紛紛留言說，「好吃又便宜」、「老闆、老闆娘真的太佛」、「根本是全基隆最佛店家」、「回基隆必吃，超好吃又超值」、「小時候的回憶，長大後一直被推廣分享」、「排骨入味又香，軟嫩超下飯，真的很佛心」、「幾十年價錢不變，老闆老闆娘是在做愛心事業」、「什麼？我快20年沒去了，價格竟然沒變？真的假的」。

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