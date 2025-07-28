2026金門馬拉松報名開跑 旅行社推賽事保證名額套組

2025年金門馬拉松比賽盛況。（中華民國路跑協會提供）

2025/07/28 17:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕2026年金門馬拉松明年1月24日、25日舉辦，今天（7月28日）起開放報名。主辦單位也與旅行社合作，推出機票、住宿、機車租賃、賽事名額的套裝組合，跑者購買組合即取得賽事保證名額。

金門馬拉松以獨特戰地風情、金門高粱酒完賽禮為特色，2026年將邁入第19屆，今天在台北舉辦宣傳活動，宣布即日起開放報名。

請繼續往下閱讀...

賽事為兩天制。健康休閒組1月24日開跑，限額7000人；競賽組1月25日開跑，全馬組限額2000人、半馬組3300人、路跑組3500人。競賽組今天下午3點開放報名，休閒組晚間6點開放報名。

金門馬拉松賽道2008年首屆以來即通過WA／AIMS國際認證，不過明年將調整路線，8月將重新丈量申請認證；金門縣政府表示，新路段將更趨平緩，從金馬聯合服務中心前廣場出發後，先往金門西南區方向跑，再逆時針繞島一圈，經過瓊林聚落、慈湖、伯玉路沿線、環島南路戰備坑道區段、雙鯉湖與慈湖周邊自然景觀區，再回到起終點。

選手抵達終點後，競賽組可獲完賽獎牌、大浴巾及限量瓷瓶裝紀念酒；健跑與健走組完賽者可領取300毫升小瓶紀念酒，並享用賽後提供的在地風味餐。首次參加全馬的選手，可線上申請「初馬號碼布」，前300名成功登記者，可再獲得「初馬紀念酒」。

賽事期間機位需求增加，立榮航空將視報名情況加開班機疏運。金門縣政府教育處處長孫麗琪表示，按照往年經驗，金門本地跑者佔約3成，其他則是金門以外、跨海響應的跑者，近年來自日本、港澳的選手有增加趨勢。

旅行社「立榮假期」、易飛網國際旅行社，提供機票、住宿、機車及賽事保證名額組合。立榮副總經理陳永裕表示，立榮假期限額200名，希望將跑步賽事及觀光結合。易飛網執行副總經理張瑞琳說，選手自金門機場下機後，附近即有易飛網辦公室，可直接領取賽事物資包，目前限額100名，未來將視機位情況增額。

2026金門馬拉松今在台北舉辦宣傳記者會。（記者蔡昀容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法