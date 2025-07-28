為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「一頓飯的力量」企業公益饗宴 侯友宜陪孩子一起吃buffet

    新北市政府攜手饗賓集團邀弱勢兒少享美食。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府攜手饗賓集團邀弱勢兒少享美食。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/28 17:21

    〔記者羅國嘉／新北報導〕饗賓餐旅事業旗下饗食天堂與新北市政府社會局合作，今（28日）舉辦「公益饗宴」活動，邀請新北市各小衛星據點的100位弱勢家庭兒少與照顧者齊聚用餐，享用豐盛菜餚與甜點，新北市長侯友宜也到場與孩子互動、合跳「洗手歌」，陪孩子們挑選喜愛的料理，留下難忘回憶。

    侯友宜表示，新北有183處小衛星據點，平時提供課後照顧與學習，暑假也安排豐富活動，特別感謝饗賓集團連續2年合作，讓孩子們有個愉快夏天。侯強調，孩子的成長需要被支持，每一次用心的生活體驗，都是累積自信與快樂的機會。

    議員江怡臻則說，很開心能促成百位參與的公益饗宴，看到孩子吃得滿足、家長及老師露出放鬆的笑容，讓她深刻感受到「一頓飯的力量」。希望透過這樣的行動，讓更多人看見公益的溫度，也讓善的力量持續累積，為孩子們的成長旅程注入希望與陪伴。

    饗賓集團總經理陳毅航表示，公益餐會是基於「一頓飯能改變的不只是飢餓，更是人與人之間的距離」信念，今年擴大邀請全台1100名孩子共襄盛舉，希望透過每一次餐會，讓親子在平凡的餐桌時光中留下幸福回憶。

    饗食天堂督導林佳蓉說，企業的成就來自社會的支持，饗食天堂會持續投入各項公益活動，善盡企業社會責任。

    新北市社會局長李美珍指出，「小衛星支持方案」已設立183處據點，整合社區、學校與民間資源，提供弱勢孩子安全溫馨的課後空間，未來將持續擴大服務，讓更多孩子被看見與陪伴，健康成長。

    新北市長侯友宜陪孩子們挑選喜愛的料理，感謝饗賓集團提供美味餐點讓孩子及家長們享用，創造愉快的暑期回憶。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜陪孩子們挑選喜愛的料理，感謝饗賓集團提供美味餐點讓孩子及家長們享用，創造愉快的暑期回憶。（記者羅國嘉攝）

    侯友宜期勉孩子們未來有能力時，要以自身力量幫助他人。（記者羅國嘉攝）

    侯友宜期勉孩子們未來有能力時，要以自身力量幫助他人。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播