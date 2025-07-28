「一頓飯的力量」企業公益饗宴 侯友宜陪孩子一起吃buffet

新北市政府攜手饗賓集團邀弱勢兒少享美食。（記者羅國嘉攝）

2025/07/28 17:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕饗賓餐旅事業旗下饗食天堂與新北市政府社會局合作，今（28日）舉辦「公益饗宴」活動，邀請新北市各小衛星據點的100位弱勢家庭兒少與照顧者齊聚用餐，享用豐盛菜餚與甜點，新北市長侯友宜也到場與孩子互動、合跳「洗手歌」，陪孩子們挑選喜愛的料理，留下難忘回憶。

侯友宜表示，新北有183處小衛星據點，平時提供課後照顧與學習，暑假也安排豐富活動，特別感謝饗賓集團連續2年合作，讓孩子們有個愉快夏天。侯強調，孩子的成長需要被支持，每一次用心的生活體驗，都是累積自信與快樂的機會。

請繼續往下閱讀...

議員江怡臻則說，很開心能促成百位參與的公益饗宴，看到孩子吃得滿足、家長及老師露出放鬆的笑容，讓她深刻感受到「一頓飯的力量」。希望透過這樣的行動，讓更多人看見公益的溫度，也讓善的力量持續累積，為孩子們的成長旅程注入希望與陪伴。

饗賓集團總經理陳毅航表示，公益餐會是基於「一頓飯能改變的不只是飢餓，更是人與人之間的距離」信念，今年擴大邀請全台1100名孩子共襄盛舉，希望透過每一次餐會，讓親子在平凡的餐桌時光中留下幸福回憶。

饗食天堂督導林佳蓉說，企業的成就來自社會的支持，饗食天堂會持續投入各項公益活動，善盡企業社會責任。

新北市社會局長李美珍指出，「小衛星支持方案」已設立183處據點，整合社區、學校與民間資源，提供弱勢孩子安全溫馨的課後空間，未來將持續擴大服務，讓更多孩子被看見與陪伴，健康成長。

新北市長侯友宜陪孩子們挑選喜愛的料理，感謝饗賓集團提供美味餐點讓孩子及家長們享用，創造愉快的暑期回憶。（記者羅國嘉攝）

侯友宜期勉孩子們未來有能力時，要以自身力量幫助他人。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法