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    2公尺「酷斯拉」現身高雄溝渠 農業局火速派員移除

    2公尺長綠鬣蜥出沒在高雄統坑溝流域。（民眾提供）

    2公尺長綠鬣蜥出沒在高雄統坑溝流域。（民眾提供）

    2025/07/28 17:01

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕一隻長達2公尺綠鬣蜥現身大樹區統坑溝流域附近，身形如同「酷斯拉」，模樣嚇人卻見人就跑，出沒地點接近人類群聚地點，居民指出，大樹區溝渠繁多，綠鬣蜥有快速增加趨勢，希望有關單位能加速移除。

    民眾前往統坑溝流域活動時，驚見一隻身長約2公尺綠鬣蜥出現水岸邊，巨大體型相當懾人，不過該綠鬣蜥見到人後，快速隱沒山林。

    民眾表示，大樹區位處丘陵地，溝渠比較多，成為綠鬣蜥生存熱點，目前還顯少發生干擾人類據點事件，當地有多名里長參加高市農業局「獵龍」訓練。

    綠鬣蜥為外來種，生命力強且繁殖迅速，恐威脅生態，成為全國性困擾問題，高雄市政府為此培訓626名「獵龍捕手」，上線兩個月就已捕獲4.5萬隻綠鬣蜥，已超過目標數量近一倍。

    高市農業局指出，今年目前統計以大寮區捕獲數量最多，有7178隻，其次分別為鳥松區7083隻、林園區6095隻、大樹區5194隻、楠梓區4246隻。

    農業局表示，捕獲綠鬣蜥可獲獎勵金，吻肛長30公分以上每隻100元，30公分以上250元，有獵龍捕手捕獲4千多隻，領走40多萬元獎金。農業局呼籲，民眾若發現綠鬣蜥可立即通報，以即時派員前往移除。

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