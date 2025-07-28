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    獨家》兒科人力惡化 台大醫院主治醫師8月起要夜間值班

    台大兒童醫院8月起主治醫師也要加入值班行列。（資料照）

    台大兒童醫院8月起主治醫師也要加入值班行列。（資料照）

    2025/07/28 16:59

    〔記者林惠琴／台北報導〕今年上半年新生兒5萬5375人，較去年同期減少8499名，少子化連帶影響兒科人力。國內龍頭台大兒童醫院預計8月起，主治醫師也要加入夜間值班行列。台北榮總也表示，隨著兒科住院醫師減少，9月起主治醫師值班不排除從第三線拉前到第二線補位。

    去年台大兒童醫院首度發生住院醫師招不滿的情形，院長李旺祚表示，今年仍是未滿，名額13個卻只來9人。他坦言，8月起主治醫師將加入夜間值班，但主要從下午5點到午夜12點，除了與人力不足有關外，也是為了強化對於新進PGY（西醫畢業後一般醫學訓練計畫）的教學指導，當訓練穩定之後，可能10月以後，主治醫師只要值每月第1週確認學習狀況即可。

    李旺祚指出，雖然少子化是一大問題，但年輕醫師不願投入兒科的主因在於看不到未來，不只是健保給付低於成人照顧，國家對於兒童醫療的投入也仍有加強空間，已向衛福部提案「健康台灣深耕計畫」，期望強化兒童醫療網，讓年輕一代的醫師能夠更有信心地成為兒童照護的隊友。

    台北榮總兒童醫學部主任鄭玫枝指出，北榮兒科醫師值班第一線為住院醫師，負責範圍通常較少，可能是一、兩個病房；第二線為總醫師，當住院醫師在醫療或行政上有問題時，可協助提供支援；第三線則是心臟、胸腔等兒科次專科的臨床研究醫師，若該次專科沒有臨床研究醫師，則由主治醫師代勞。

    鄭玫枝說明，目前北榮尚不需要調整兒科人力配置，但今年預計招聘5名住院醫師，尚有2個缺額，有心理準備9月起萬一人力不足，主治醫師值班不排除從第三線拉前到第二線補位，需要再持續視人力狀況評估。

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