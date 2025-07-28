澎湖青商會57週年慶 日本奄美大島姊妹會前來見證友誼

國際青年商會中華民國總會澎湖分會舉辦57週年慶典，各界嘉賓雲集。（澎湖青商會提供）

2025/07/28 17:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際青年商會中華民國總會澎湖分會舉辦57週年慶典，同時慶祝與虎尾兄弟會締盟45週年、日本奄美大島姊妹會締盟43週年。此次盛會吸引來自全台各地與日本奄美大島的青商代表們齊聚澎湖，共同見證這段跨越國界、持續深化的珍貴友誼。

活動現場貴賓雲集，包括澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、澎湖縣政府社會處長周柏雅、西嶼鄉代表李家萱，以及2021國際青年商會中華民國總會長王國贊、日本奄美大島姊妹會長福島幸樹；國內則有虎尾分會長陳凱勤、大里分會長張智涵、2021大里分會長嚴筱薇、高雄分會長陳育辰、巨港分會長鄭家興、高雄女分會長莊芳萍、博愛分會長何采龍、西子灣分會長黃孟彥、左營分會長李佳霖、春秋閣分會長莊松峰、金門分會長楊霈璿、柴山分會長郝君直、南星分會長蘇哲萱、高都分會長洪楷迪，以及2023年新化分會長林琨博等踴躍出席。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，日本奄美大島姊妹會一行人，特別在澎湖期間前往文化局園區，參觀象徵台日友誼的「締盟之樹」，深刻感受2地情誼歷久彌新，並留下紀念合影。

澎湖分會長林筠宸認為，青商的價值在於團結、服務與傳承，無論是在地公益，還是與兄弟姊妹會的交流合作，都是一代代夥伴共同努力的成果。他特別感謝所有前輩、歷屆會長以及國內外分會的夥伴一路支持，強調未來會以更多行動回饋社會，讓澎湖青商在國際舞台上展現獨特影響力。

澎湖青商會與日本奄美大島姊妹會，在澎湖縣政府文化局種下締盟之樹。（澎湖青商會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法