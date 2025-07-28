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    桃市稽查不同批福源花生醬 也檢出黃麴毒素不合格

    新竹福源顆粒花生醬被檢出黃麴毒素超標，桃園市衛生局前往位於蘆竹的批發商稽查。（衛生局提供）

    新竹福源顆粒花生醬被檢出黃麴毒素超標，桃園市衛生局前往位於蘆竹的批發商稽查。（衛生局提供）

    2025/07/28 16:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北市衛生局抽檢食品中真菌毒素，知名的新竹福源花生醬檢出黃麴毒素超標，桃園市衛生局獲報前往位於桃園蘆竹的批發商稽查時，已無同批花生醬，另抽檢不同批（有效日期2025.08.27）花生醬，也檢出黃麴毒素不合格，已依食安法命業者限期改正並下架、退回製造商，經本月8日再次抽檢已合格。

    台北市衛生局今（28）日公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，其中，在家樂福抽驗的新竹福源顆粒花生醬（有效日期2025.07.09）驗出黃麴毒素超標，產品來源為桃園市泓俐有限公司，桃市府衛生局獲報後於6月3日前往稽查，現場僅為批發商非製造廠，隨即移請製造廠所轄新竹市衛生局追查。

    桃市府衛生局表示，當天現場稽查時已無同批檢體，因此抽驗不同批（有效日期2025.08.27）檢體，亦檢出黃麴毒素不合格，違反食安法第17條規定，並依同法第48條規定命限期改正，屆期複抽不合格者，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，而不合格產品已責令下架回收並已退回製造廠，後於7月8日再次抽驗已合格（有效日期:2025.09.24）。

    桃園市衛生局表示，該批發商進貨產品有效日期2025.07.09共600罐，截至目前退貨120罐，產品有效日期2025.08.27進貨600罐，截至目前退貨177罐。

    新竹福源顆粒花生醬被檢出黃麴毒素超標，桃園市衛生局前往位於蘆竹的批發商稽查。（衛生局提供）

    新竹福源顆粒花生醬被檢出黃麴毒素超標，桃園市衛生局前往位於蘆竹的批發商稽查。（衛生局提供）

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