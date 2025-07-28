豪雨狂炸南台灣！4縣市宣布放假 7/29停班停課一次看
受到低壓帶和西南風影響，南台灣多地降下豪雨淹水。（資料照）
首次上稿 19:27
更新時間 19:43
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓帶和西南風影響，還未從丹娜絲風災復原的南台灣，27日晚起出現強降雨釀災，且隨西南風增強，未來雨勢恐進一步加劇。中央氣象署已於今天（28日）下午正式啟動「大規模或劇烈豪雨作業」，籲請民眾做好防災準備，南部不少民眾也相當關心明天（29日）是否放假，本報在此為讀者整理相關資訊一覽。
請繼續往下閱讀...
台北市
7/29正常上班、上課
新北市
7/29正常上班、上課
基隆市
7/29正常上班、上課
桃園市
7/29正常上班、上課
新竹市
7/29正常上班、上課
新竹縣
7/29正常上班、上課
苗栗縣
7/29正常上班、上課
台中市
7/29正常上班、上課
南投縣
7/29正常上班、上課
彰化縣
7/29正常上班、上課
雲林縣
尚未宣布。
嘉義縣
7/29停班停課
嘉義市
尚未宣布。
台南市
7/29停班停課
高雄市
7/29停班停課
屏東縣
7/29停班停課
宜蘭縣
7/29正常上班、上課
花蓮縣
7/29正常上班、上課
台東縣
尚未宣布。
澎湖縣
7/29正常上班、上課
金門縣
7/29正常上班、上課
連江縣
7/29正常上班、上課
熱門賽事、球星動態不漏接