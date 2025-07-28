豪雨狂炸南台灣！4縣市宣布放假 7/29停班停課一次看

受到低壓帶和西南風影響，南台灣多地降下豪雨淹水。（資料照）

2025/07/28 19:43

首次上稿 19:27

更新時間 19:43

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓帶和西南風影響，還未從丹娜絲風災復原的南台灣，27日晚起出現強降雨釀災，且隨西南風增強，未來雨勢恐進一步加劇。中央氣象署已於今天（28日）下午正式啟動「大規模或劇烈豪雨作業」，籲請民眾做好防災準備，南部不少民眾也相當關心明天（29日）是否放假，本報在此為讀者整理相關資訊一覽。

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