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    豪雨狂炸南台灣！4縣市宣布放假 7/29停班停課一次看

    受到低壓帶和西南風影響，南台灣多地降下豪雨淹水。（資料照）

    受到低壓帶和西南風影響，南台灣多地降下豪雨淹水。（資料照）

    2025/07/28 19:43

    首次上稿 19:27
    更新時間 19:43

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓帶和西南風影響，還未從丹娜絲風災復原的南台灣，27日晚起出現強降雨釀災，且隨西南風增強，未來雨勢恐進一步加劇。中央氣象署已於今天（28日）下午正式啟動「大規模或劇烈豪雨作業」，籲請民眾做好防災準備，南部不少民眾也相當關心明天（29日）是否放假，本報在此為讀者整理相關資訊一覽。

    台北市

    7/29正常上班、上課

    新北市

    7/29正常上班、上課

    基隆市

    7/29正常上班、上課

    桃園市

    7/29正常上班、上課

    新竹市

    7/29正常上班、上課

    新竹縣

    7/29正常上班、上課

    苗栗縣

    7/29正常上班、上課

    台中市

    7/29正常上班、上課

    南投縣

    7/29正常上班、上課

    彰化縣

    7/29正常上班、上課

    雲林縣

    尚未宣布。

    嘉義縣

    7/29停班停課

    嘉義市

    尚未宣布。

    台南市

    7/29停班停課

    高雄市

    7/29停班停課

    屏東縣

    7/29停班停課

    宜蘭縣

    7/29正常上班、上課

    花蓮縣

    7/29正常上班、上課

    台東縣

    尚未宣布。

    澎湖縣

    7/29正常上班、上課

    金門縣

    7/29正常上班、上課

    連江縣

    7/29正常上班、上課

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