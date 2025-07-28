屏東山區豪雨 台24線德文路口至神山不排除今晚7點封閉

台24線屏縣三地門鄉德文路口。（交通部公路局南區養護工程分局）

2025/07/28 16:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受豪雨影響，屏東縣山區總雨量預測將達700~900毫米，交通部公路局南區養護工程分局宣布，不排除在今（28）晚7點針對台24線德文路口至神山實施預警性封閉，請往來霧台鄉神山、霧台部落、三地門德文村的用路人注意。

交通部公路局南區養護工程分局表示，0728豪雨影響，經研判中央氣象署水情情資，預測屏東山區總雨量將達700至900毫米，考量山區已多日連續降雨使土壤含水量較高，土石鬆軟易有落石發生，且昨（27）日台24線37.1K邊坡及路基崩塌，雖然已經搶通，但上邊坡不穩定浮石仍隨時有再坍塌致災風險。

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因此，潮州工務段不排除於今（28）晚7點，在台24線27.4K~37.3K三地門鄉德文路口至霧台鄉神山段，實施預警性封閉，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。

台24線屏縣霧台鄉神山段。（交通部公路局南區養護工程分局）

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